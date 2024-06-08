Galatasaray'dan Scott McTominay sürprizi!

Galatasaray, Manchester United forması giyen Scott McTominay için İngiliz kulübüne teklif yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Scott McTominay sürprizi!
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08 Haziran 2024 17:06
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, Scott McTominay için harekete geçti.

İLK TEKLİF YAPILDI

Galatasaray'ın yıldız futbolcu için İngiliz devine ilk teklifini yaptığı belirtildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA

Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.

MANU DIŞINDA OYNAMADI

Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.

Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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