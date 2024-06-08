Galatasaray'dan Scott McTominay sürprizi!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, Scott McTominay için harekete geçti.
İLK TEKLİF YAPILDI
Galatasaray'ın yıldız futbolcu için İngiliz devine ilk teklifini yaptığı belirtildi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.
MANU DIŞINDA OYNAMADI
Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.
Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; sarı kırmızılı takım, Scott McTominay için harekete geçti.
İLK TEKLİF YAPILDI
Galatasaray'ın yıldız futbolcu için İngiliz devine ilk teklifini yaptığı belirtildi.
LİSTENİN İLK SIRASINDA
Okan Buruk'un listenin ilk sırasına yazdığı İskoç orta saha için sarı kırmızılı yöneticilerin görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi.
MANU DIŞINDA OYNAMADI
Manchester United altyapısında yetişen ve 2017 yılında A Takım'da forma giymeye başlayan McTominay, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde ilk kez farklı bir takımın formasını giyecek.
Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.