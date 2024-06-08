Costica Buceschi: 'Her maçı kazanmak istiyoruz'

Tarihinde ilk kez EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın başantrenörü Costica Buceschi, şampiyonada her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.



Rumen başantrenör Costica Buceschi, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonasında "ellerinden gelenin en iyisini" yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.



"EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"



Turnuvaya ilk kez katıldıklarını herkesin bildiğini dile getiren Buceschi, "Bu yüzden takımımızın zayıf gözükmemesi adına çalışmalarımıza yoğun başladık. Uyum yakalamaya çalışıyoruz. Güzel hentbolla elimizden gelenin en iyisini değil, daha iyisini yapmaya çalışacağız." diye konuştu.



Buceschi, elemelerdeki rekiplerden nispeten daha güçlü takımlarla karşılaşacaklarına dikkati çekerek, "Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. İlk defa katılan bir takım gibi değil de hedefleri olan bir takım gibi şampiyonaya gideceğiz. Kadın sporcularımızda inanılmaz bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.



"VOLEYBOL GİBİ HİKAYE YAZABİLİRİZ"



Buceschi, voleyboldaki başarının örneğini hentbolda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.



"Hentbolda, voleybola benzer bir hikaye yaratılabilir." diyen Buceschi, şöyle devam etti:



"Bunun için sistemli ve sürekli çalışmak gerekiyor. Hiçbir şey tesadüfen olmadı. Voleybolun hikayesi sadece sahada gözüktüğü gibi değil. Arkasında inanılmaz bir çalışma, senelerin getirdiği disiplin, büyük üst seviye mücadele var. Bizim bu sahnede ilerleyebilmek için sürekli yoğun tempo ile çalışıp, kaliteli, teknik kapasitesi yüksek Avrupa takımlarıyla sürekli mücadele etmemiz lazım."



Buceschi, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki başarının ardından 9 milli takım sporcusunun yurt dışındaki kulüplerle sözleşme imzaladığını hatırlatarak, bu durumun milli takıma teknik ve idari anlamda katkı sağlayacağını ifade etti.





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