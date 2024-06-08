Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir'den sürpriz buluşma

Hollandalı teknik adam Clarence Seedorf ile Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir Antalya'da tenis maçı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir'den sürpriz buluşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2024 17:15
Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf ile Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Antalya'da tenis oynadı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'nde bir araya gelen Clarence Seedorf ile İsmet Taşdemir, tenis maçı yaptı.

Taşdemir, Seedorf'u 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, futbolcular Celal Dumanlı ve Erkan Değişmez ile teknik heyet de karşılaşmayı izledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery