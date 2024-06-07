Premier Lig tarihinin en genç teknik adamı yolda!

Roberto De Zerbi ile yollarını ayıran Brighton, St. Pauli'de görev yapan 31 yaşındaki Alman teknik adam Fabian Hürzeler'i göreve getirmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Premier Lig tarihinin en genç teknik adamı yolda!
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07 Haziran 2024 16:26
Son güncelleme 07 Haziran 2024 16:27
İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi ile yollarını ayıran Brighton, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

HÜRZELER SÜRPRİZİ

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre; Brighton, geçtiğimiz sezon St. Pauli'yi Bundesliga'ya yükselten Alman teknik adam Fabian Hürzeler'i listesine aldı.

De Zerbi'nin ayrılığının ardından detaylı analizlerle teknik adam adayları belirleyen Brighton; Hürzeler, Kieran McKenna, Henrik Rydstrom ve Graham Potter gibi isimleri listesine ekledi.

EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖR OLACAK

McKenna'nın Ipswich Town ile sözleşme yenileme kararı almasının ardından Hürzeler isminde yoğunlaşan Brighton yönetimi, 31 yaşındaki genç teknik adamı göreve getirip getirmeme konusunda istişarelerde bulunuyor.

Brighton'ın başına geçmesi durumunda Premier Lig tarihinin en genç teknik direktörü olacak olan 31 yaşındaki Fabian Hürzeler, 29 yaşında St. Pauli'nin başına geçmiş ve kulübün en genç teknik direktörü olmuştu.



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