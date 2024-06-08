Mourinho'nun Rafa Silva açıklamasına Galatasaray'dan yanıt!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Rafa Silva ile ilgilendiğini söyledi. Galatasaray'dan da Portekizli teknik adamın sözlerine yanıt geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mourinho'nun Rafa Silva açıklamasına Galatasaray'dan yanıt!
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08 Haziran 2024 19:12
Son güncelleme 08 Haziran 2024 21:44
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınından RTP'ye açıklamalarda bulundu. Galatasaray'dan da cevap geldi.

RAFA SILVA TRANSFERİ

Jose Mourinho, kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" şeklinde gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Soruyu cevaplayan Mourinho, "Rafa Silva harika bir oyuncu ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." şeklinde konuştu.

GALATASARAY'DAN CEVAP GELDİ

Jose Mourinho'nun açıklamalarının ardından Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Rafa Silva ile ilgili açıklamalar yaptı.

Portekizli teknik adamın açıklamalarına yanıt veren Hatipoğlu Taktik Mania'ya, "Benim bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Mourinho'ya sormak lazım. Nereden çıkarmış" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

Öte yandan Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Galatasaray Rafa Silva'ya iki yıl için 7 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, Sarı-kırmızılıların ayrıca 31 yaşındaki futbolcuya 3 milyon euro imza parası önerdiği ifade edilmişti.

BENFICA PERFORMANSI

2016'den 2024'e kadar 8 yılını Benfica'da geçiren Rafa Silva, Portekiz temsilcisinde 326 maçta 94 gol attı ve 79 gol attı.

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