Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı

Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da bronz madalya kazandı
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08 Haziran 2024 14:33
 Milli okçu Hazal Burun, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde makaralı yay kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hazal Burun, Porec kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinin 1. ayağında makaralı yay kadınlar kategorisinde Hırvat rakibi Amanda Mlinaric ile yarıştı.

Rakibini 145-143'lük skorlae mağlup eden Hazal Burun, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

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