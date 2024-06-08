Kadınlar 7'li Ragbide Türkiye'den ilk galibiyet

Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Portekiz'i 26-19 yenen milli takım, organizasyonun en üst seviyesi olan "championship"te ilk galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar 7'li Ragbide Türkiye'den ilk galibiyet
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08 Haziran 2024 18:57
Avrupa Kadınlar 7'li Ragbi Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'i 26-19 mağlup etti.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, tarihinde ilk kez organizasyonun en üst seviyesi olan "championship"te mücadele eden milli takım, Hırvatistan'ın Makarska kasabasında düzenlenen turnuvanın ilk ayağında Portekiz ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 26-19 kazanan Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı, böylece "championship"te ilk galibiyetini elde etti.

Turnuvanın ilk ayağında daha önce Fransa, İrlanda ve Çekya'ya yenilen milliler, yarın İtalya ile karşılaşacak.

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