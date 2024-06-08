Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den!

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.
İşte Tete'nin Kopenhag'a attığı gol;
SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki Tete, geçen sezonu 45 maçta 3 gol, 6 asistle kapatmıştı.
İşte Tete'nin Kopenhag'a attığı gol;
Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.pic.twitter.com/s51mPhDFMu
— Sporxtv (@sporxtv) June 8, 2024
SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki Tete, geçen sezonu 45 maçta 3 gol, 6 asistle kapatmıştı.