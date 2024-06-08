Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den!

Galatasaraylı Tete'nin Kopenhag ağlarına attığı gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Galatasaraylı Tete'den!
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08 Haziran 2024 16:18
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü seçildi.

İşte Tete'nin Kopenhag'a attığı gol; 

 
SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki Tete, geçen sezonu 45 maçta 3 gol, 6 asistle kapatmıştı. 

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