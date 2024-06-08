YKS'de Sakız Çiğnemek Yasak mı? 2024

ÖSYM'nin resmi açıklamalarına göre, YKS'de sakız çiğnemek yasaktır. Sınav yönetmeliğinde adayların sınav sırasında herhangi bir yiyecek veya içecek tüketemeyecekleri belirtilmektedir. Bu kapsamda sakız da yasak ürünler arasında yer alır.



YKS'de sakız çiğnemenin yasak olmasının birkaç sebebi var:



Kopya riski: Sakız çiğnemek, adayların sakızın içine kopya malzemesi gizlemelerine olanak sağlayabilir.



Dikkat dağıtıcı unsur: Sakız çiğnemek, diğer adayların dikkatini dağıtabilir ve konsantrasyonlarını bozabilir.



Gürültü kirliliği: Sakız çiğnemenin çıkardığı ses, sınav salonunda gürültü kirliliğine yol açabilir.



Yutma riski: Sınav sırasında dikkatsizce çiğnenen sakız yutulabilir ve bu da sağlık sorunlarına yol açabilir.



Peki, sınav sırasında stresi yenmek için sakız çiğnemek yerine ne yapılabilir?



Derin nefes alma egzersizleri: Sınav sırasında stres ve kaygı seviyesini düşürmek için derin nefes alma egzersizleri yapılabilir.



Su içmek: Bol su içmek hem susuzluğu gidermeye hem de sakinleşmeye yardımcı olur.



Esneme hareketleri: Hafif esneme hareketleri yapmak kasları gevşetmeye ve rahatlamaya yardımcı olabilir.



Olumlu düşünmek: Sınav boyunca olumlu düşünmeye ve kendine inanmaya odaklanmak gerekir.



Unutmayın, YKS'de en önemli şey kurallara uymak ve sınavınıza odaklanmaktır. Sınav sırasında herhangi bir sorun yaşamamak için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını ve sınav yönetmeliğini dikkatlice okumanız ve ona göre hareket etmeniz önemlidir.



YKS'ye hazırlanan tüm adaylara başarılar dileriz!

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