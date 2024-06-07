Haber Tarihi: 07 Haziran 2024 16:23 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 16:23

Lewandowski Beşiktaş'a gelecek mi? 2024

Beşiktaş taraftarları, dünyaca ünlü futbolcu Robert Lewandowski'yi sosyal medyada başlattıkları kampanya ile takımlarına davet ediyor. Peki, Lewandowski Beşiktaş'a gelecek mi?

Lewandowski Beşiktaş'a gelecek mi? 2024
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Fenerbahçe'nin Mourinho'yu kadrosuna katmasının ardından, Beşiktaş taraftarları gözlerini Barcelona'da oynayan dünya yıldızı Robert Lewandowski'ye çevirdi. Sosyal medyada başlatılan "Come To Beşiktaş" kampanyası büyük ilgi gördü ve günlerdir transfer söylentileriyle futbolseverleri heyecanlandırdı.

Gazetecilerin, Robert Lewandowski'ye Fenerbahçe'den bir teklif alıp almadığını sorması üzerine, Lewandowski, "Hayır, Fenerbahçe'yi tanımıyorum. Türkiye'den bildiğim kulüpler Beşiktaş ve Antalyaspor." yanıtını verdi. Bu açıklama, Beşiktaş taraftarlarını daha da heyecanlandırdı ve umutlarını artırdı.

Lewandowski Beşiktaş'a Gelecek mi?

Ancak, Beşiktaş'ın bu büyük maliyeti karşılaması oldukça zor görünüyor. Ayrıca, Robert Lewandowski'nin Barcelona ile 2026'ya kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, transferin gerçekleşme olasılığını düşürüyor.

Beşiktaş'tan henüz resmi olarak ilgileniyoruz haberi gelmedi. Resmi olarak bir görüşme açıklanmadı.
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