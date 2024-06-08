YKS SINAV DUASI: YKS KALEM SURESİ OKU

YKS sınav duası okunuşu ve anlamı milyonlarca adayın katılacağı YKS öncesi gündeme geldi. Bilgileri ile hak ettikleri yerlere yerleşecek olanlar bir yandan da sınav dualarına odaklandı. Kaygı ve heyecanla yanlış yapmamak adında okunabilecek dua, manevi açıdan önem arz edecek. YKS öncesi okunacak dualar Kalem duası da içerisinde bulunuyor. İşte, bu kapsamda bilgiler...

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.