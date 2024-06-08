Haber Tarihi: 08 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 09:45

YKS SINAV DUASI: YKS KALEM SURESİ OKU

YKS öncesi okunacak dualar cumartesi TYT sınavına girecek adaylar ve yakınları tarafından araştırılıyor. YKS duası olarak da bilinen kalem duası 2024 YKS oturumları öncesi adayların odaklandığı konulardan oldu. Aylardır verdikleri emeklerin karşılığını sınavda alacak olan adaylar sınavda okunacak dualar ile de manevi destek arayacaklar. Üniversiteli adayları sınav salonlarında ter dökerken, onları kapılarda bekleyecek olanlar da evlatlarının ya da yakınlarının YKS için dua edecekler. YKS kazanma duası ile kalem duası gibi dualar sınavlar öncesi okunacak dualar arasında yer alıyor. Peki, YKS öncesi okunacak dua hangisi? YKS sınavına gireceklere dua (Arapça/Türkçe okunuşu)

YKS SINAV DUASI: YKS KALEM SURESİ OKU
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YKS sınav duası okunuşu ve anlamı milyonlarca adayın katılacağı YKS öncesi gündeme geldi. Bilgileri ile hak ettikleri yerlere yerleşecek olanlar bir yandan da sınav dualarına odaklandı. Kaygı ve heyecanla yanlış yapmamak adında okunabilecek dua, manevi açıdan önem arz edecek. YKS öncesi okunacak dualar Kalem duası da içerisinde bulunuyor. İşte, bu kapsamda bilgiler...

YKS SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.
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