Giovanni van Bronckhorst eski yıldızını istiyor

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un göreve getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.
ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR
Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah-beyazlılara Hollandalı hocadan transfer tavsiyesi geldi.
49 yaşındaki çalıştırıcının Rangers'ta birlikte çalıştığı James Tavernier'in transferini istediği öğrenildi.
32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında.
58 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR
Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah-beyazlılara Hollandalı hocadan transfer tavsiyesi geldi.
49 yaşındaki çalıştırıcının Rangers'ta birlikte çalıştığı James Tavernier'in transferini istediği öğrenildi.
32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında.
58 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
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