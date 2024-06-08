Giovanni van Bronckhorst eski yıldızını istiyor

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü James Tavernier'e çevirdi.

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Giovanni van Bronckhorst eski yıldızını istiyor
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08 Haziran 2024 12:45
Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un göreve getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR

Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah-beyazlılara Hollandalı hocadan transfer tavsiyesi geldi.

49 yaşındaki çalıştırıcının Rangers'ta birlikte çalıştığı James Tavernier'in transferini istediği öğrenildi.

32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında.

58 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.



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