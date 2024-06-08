İşte Beşiktaş'ın van Bronckhorst tercihinin nedenleri

Beşiktaş'ın teknik direktör olarak açıkladığı Giovanni van Bronckhorst, kısa süre içinde İstanbul'da olacak.
Türkiye'ye gelişinin ardından imza töreni yapılması beklenen Hollandalı teknik adamın siyah-beyazlı ekibe düşünülmesinde birçok etkenin rol oynadığı, Beşiktaş Yönetimi'nin de bunlardan dolayı tercih yaptığı vurgulandı.
İşte Kartal'ın başına geçecek olan Bronckhorst'un avantajları:
OFANSİF MENTALİTEYE SAHİP
Bronckhorst, ofansif bir düşünceyle takımlarını sahaya sürüyor. Daha çok 4-3-3 ve 4-2-3-1 oyun düzeniyle takımlarını sahaya süren Hollandalı çalıştırıcının Beşiktaş'ta da hücum gücü yüksek bir futbol anlayışıyla takımı sahaya çıkaracağı belirtildi.
GENÇ AMA TECRÜBELİ
Futbolculuğunun ardından Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Giovanni van Bronckhorst, uzun yıllar sürdürdüğü Feyenoord'daki teknik direktörlük kariyerini Guangzhou ve Rangers'ta devam etti. Henüz 49 yaşında olması da avantaj olarak görülüyor.
AVRUPA'YI TANIYOR
Gerek futbolculuğu gerekse teknik adamlığında Avrupa'da isim yapan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, Avrupa'daki kulüplerle olan ikili ilişkilerini de kullanarak transfer yapması bekleniyor.
GENÇLERE ŞANS VERİYOR
Açık sözlü ve önemli kararlar almaktan korkmayan Bronckhorst, genç futbolculara verdiği şansla da dikkat çekiyor. Takımı seçerken isim ya da tecrübenin ötesinde, ekibini sonuca götürecek oyuncuları tercih ediyor.
Öte yandan Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Türkiye'ye gelişinin ardından imza töreni yapılması beklenen Hollandalı teknik adamın siyah-beyazlı ekibe düşünülmesinde birçok etkenin rol oynadığı, Beşiktaş Yönetimi'nin de bunlardan dolayı tercih yaptığı vurgulandı.
İşte Kartal'ın başına geçecek olan Bronckhorst'un avantajları:
OFANSİF MENTALİTEYE SAHİP
Bronckhorst, ofansif bir düşünceyle takımlarını sahaya sürüyor. Daha çok 4-3-3 ve 4-2-3-1 oyun düzeniyle takımlarını sahaya süren Hollandalı çalıştırıcının Beşiktaş'ta da hücum gücü yüksek bir futbol anlayışıyla takımı sahaya çıkaracağı belirtildi.
GENÇ AMA TECRÜBELİ
Futbolculuğunun ardından Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Giovanni van Bronckhorst, uzun yıllar sürdürdüğü Feyenoord'daki teknik direktörlük kariyerini Guangzhou ve Rangers'ta devam etti. Henüz 49 yaşında olması da avantaj olarak görülüyor.
AVRUPA'YI TANIYOR
Gerek futbolculuğu gerekse teknik adamlığında Avrupa'da isim yapan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, Avrupa'daki kulüplerle olan ikili ilişkilerini de kullanarak transfer yapması bekleniyor.
GENÇLERE ŞANS VERİYOR
Açık sözlü ve önemli kararlar almaktan korkmayan Bronckhorst, genç futbolculara verdiği şansla da dikkat çekiyor. Takımı seçerken isim ya da tecrübenin ötesinde, ekibini sonuca götürecek oyuncuları tercih ediyor.
Öte yandan Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanlığı için Brad Friedel ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU