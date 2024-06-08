Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi

1. Lig ekibi Bandırmaspor teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2024 20:43
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da kulüp yönetimi, teknik direktör Mustafa Gürsel ile anlaşma sağladı.

Bandırmaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Gürsel ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığı, sözleşmenin ise 10 Haziran'da imzalanacağı bildirildi.

Bordo-beyazlı takımda ikinci kez teknik direktörlüğe getirilen Mustafa Gürsel, ilk döneminde 2022 yılının kasım ayına kadar görev yapmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery