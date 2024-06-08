Afrika Dünya Kupası Elemeleri D grubu 3. hafta maçında Kamerun ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kamerun 4-1 kazandı.



Kamerun'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Michael Ngadjui, 26 ve 45. dakikalarda Vincent Aboubakar, 55. dakikada Nouhou Tolo kaydetti. Konuk ekibin tek golü 38. dakikada Jamiro Monteiro'dan geldi.



Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, karşılaşmada 85 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte Kamerun, puanını 7 yaptı. Yeşil Burun Adaları ise 4 puanda kaldı.





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