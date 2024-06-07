Bayern Münih'ten 6 yıldızı için flaş karar

Bayern Münih teklif gelmesi halinde Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsel Coman, Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui'yi satmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'ten 6 yıldızı için flaş karar
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07 Haziran 2024 21:25
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

6 İSİM İÇİN OLAY KARAR

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Bayern Münih'in tam 6 yıldız oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldığı söylendi.

Florian Plettenberg'in haberine göre Bayern Münih yönetimi uygun teklif gelmesi durumunda Matthijs De Ligt, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Kingsel Coman, Serge Gnabry ve Noussair Mazraoui'yi satmayı düşünüyor.

Haberin detaylarında Alman devinin, transfer yapabilmek için acil olarak satış yapması gerektiği ve bu durumdan dolayı bu 6 isimle yolların ayrılabileceği iddia edildi.

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