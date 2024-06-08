TYT soruları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS | TYT soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF

Temel Yeterlilik Testi olarak bilinen ve Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerini kapsayan üniversite sınavı, 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumunda, rakiplerini elemeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

YKS soruları ve cevap anahtarları geçtiğimiz yıl oturumlar tamamlandıktan sonra yayımlanmıştı. 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, soru - cevap duyurusu üçüncü oturumun tamamlanmasının hemen ardından gelmişti. Bu yıl son oturum olan YDT, 9 Haziran Pazar günü, saat 17.45'te sona erecek. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarını 9 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde yayınlaması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 maratonu TYT (Temel Yeterlilik Testi) ile başladı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu.

Sınavın ilk günü TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) ter döken adaylar, şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

YKS soruları ve cevap anahtarları geçtiğimiz yıl oturumlar tamamlandıktan sonra yayımlanmıştı. 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, soru - cevap duyurusu üçüncü oturumun tamamlanmasının hemen ardından gelmişti.

YKS 2024 soruları ve cevap anahtarlarının 9 Haziran 2024 tarihinde paylaşılması bekleniyor.