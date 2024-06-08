Haber Tarihi: 08 Haziran 2024 09:15 - Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 09:15

YKS giriş saati 2024: YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan öğrencilerin katılım sağlayacağı YKS TYT sınavı cumartesi günü yapılacak. Peki, YKS (TYT) saat kaçta başlayacak/bitecek? TYT sınavı kaç dakika, kaç soru?

YKS giriş saati 2024: YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Abone Ol
Her yıl bir kez yapılan YKS TYT sınavı bu yıl cumartesi günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Güzel bir üniversitede eğitim alabilmek için çalışan ve sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, YKS TYT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

YKS TYT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS sınavları için tarih belli oldu.

Buna göre; YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 8 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Saat 10.15'te başlayan sınav 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'da sona erecek.

TYT KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

SINAVA 3 MİLYONDAN FAZLA ADAY KATILACAK
YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

YKS'de (TYT) İptal Edilen Soru Var mı 2024? ÖSYM Gündem YKS'de (TYT) İptal Edilen Soru Var mı 2024? ÖSYM
Galatasaray'ın transferde kod adı: Los Galacticos Galatasaray Galatasaray'ın transferde kod adı: Los Galacticos
TYT'ye Girmeden AYT'ye Girilir mi 2024? Gündem TYT'ye Girmeden AYT'ye Girilir mi 2024?
İtalyan devi Jayden Oosterwolde için geliyor Fenerbahçe İtalyan devi Jayden Oosterwolde için geliyor
Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman iddiasına yanıt Fenerbahçe Mahmut Uslu'dan Aykut Kocaman iddiasına yanıt
YKS SINAV DUASI: YKS KALEM SURESİ OKU Gündem YKS SINAV DUASI: YKS KALEM SURESİ OKU
Hakim Ziyech'i çıldırtan karar! Galatasaray Hakim Ziyech'i çıldırtan karar!
CANLI: Fenerbahçe'de kongre heyecanı Fenerbahçe CANLI: Fenerbahçe'de kongre heyecanı
YKS'de Sakız Çiğnemek Yasak mı? 2024 Gündem YKS'de Sakız Çiğnemek Yasak mı? 2024
Daha fazla göster
 Reklam 
1
A Milli Takım'ın kadrosu belli oldu
2
Bayern Münih'ten 6 yıldızı için flaş karar
3
Real Madrid'de Toni Kroos bilmecesi
4
Beşiktaş'ta transfer bitmeye yakın: Gabriel Paulista
5
Victor Nelsson, EURO 2024'te yer alamayacak
6
Ersun Yanal'ın yeni takımı belli oldu!
7
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

SON HABERLER

yukarı ok