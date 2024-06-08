Trabzonspor'da asıl hedef Wout Weghorst

Santrfor transferini yeni sezonda kampa yetiştirmek isteyen Trabzonspor yönetimi, dört koldan saldırıyor.
Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Southampton'a teklifini iletse de dönüş alamayan bordo- mavililer, Roman Yaremchuk için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti. Ancak Trabzon'un 1 numaralı hedefi tanıdık bir isim: Wout Weghorst.
aradeniz ekibi, daha önce Beşiktaş forması giyen ve ara transferde çok istediği Hollandalı yıldızı tekrar gündemine aldı. Abdullah Avcı'nın geçen dönem bizzat istediği 1.97'lik dev forvet konusunda Trabzonspor, yeniden temaslara başladı.
Sezonu Hoffenheim'da kiralık tamamlayan 31 yaşındaki yıldızın, 1 yıl sözleşmesinin kaldığı bonservisine sahip Burnley'nin Championship'e düşmesinden dolayı alt ligde oynamayı düşünmediği öğrenildi.
Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Southampton'a teklifini iletse de dönüş alamayan bordo- mavililer, Roman Yaremchuk için Club Brugge ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti. Ancak Trabzon'un 1 numaralı hedefi tanıdık bir isim: Wout Weghorst.
aradeniz ekibi, daha önce Beşiktaş forması giyen ve ara transferde çok istediği Hollandalı yıldızı tekrar gündemine aldı. Abdullah Avcı'nın geçen dönem bizzat istediği 1.97'lik dev forvet konusunda Trabzonspor, yeniden temaslara başladı.
Sezonu Hoffenheim'da kiralık tamamlayan 31 yaşındaki yıldızın, 1 yıl sözleşmesinin kaldığı bonservisine sahip Burnley'nin Championship'e düşmesinden dolayı alt ligde oynamayı düşünmediği öğrenildi.
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