Galatasaray'da Ziyech için sürpriz karar!

Galatasaray'da, yeni sezonda da takımda olması beklenen Hakim Ziyech için sürpriz bir karar verilebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ziyech için sürpriz karar!
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08 Haziran 2024 12:00
Son güncelleme 08 Haziran 2024 12:13
Gelecek sezon Galatasaray'da devam etmesi beklenen Hakim Ziyech'te sürpriz bir karar çıkabilir.

Arabistan'dan cazip teklifler alan Faslı yıldız, ayrılık kararı alırsa onay verilecek.

"İYİ TEKLİF GELİRSE GİDEBİLİR"

31 yaşındaki oyuncunun istikrar probleminden çekinen teknik heyet, "İyi teklif gelirse gidebilir" raporu verdi.




BU SEZON ZIYECH

Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta boy gösterdi. Ziyech çıktığı maçlarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 

 
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