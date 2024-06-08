Karşıyaka filede Simay'la anlaştı

Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka dış transferde 22 yaşındaki pasör Simay Cinbaz'la sözleşme imzaladı.

Haber; DHA
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Karşıyaka filede Simay'la anlaştı
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08 Haziran 2024 15:15
Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekiplerinden Karşıyaka dış transferde 22 yaşındaki pasör Simay Cinbaz'la sözleşme imzaladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiğimiz 2002 doğumlu başarılı pasör Simay Cinbaz 2024-25 sezonunda takımımızda forma giyecek. Aramıza hoş geldin Simay" ifadelerine yer verildi. Gelişim Koleji'nde voleybola başlayan genç oyuncu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Merinok SK kulüplerinde de görev yaptı.
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