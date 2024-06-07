Feyenoord'da yeni aday: Brian Priske

Arne Slot'un Liverpool'a gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord, Sparta Prag'ın çalıştırıcısı Brian Priske'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord'da yeni aday: Brian Priske
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07 Haziran 2024 16:37
Arne Slot'un Liverpool'a gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Feyenoord, sürpriz bir ismi gündeme aldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Feyenoord, Sparta Prag'ın 47 yaşındaki teknik direktörü Brian Priske'yi gündemine aldı.

FEYENOORD'UN YAPTIĞI TEKLİF

Haberde Hollanda ekibinin, Danimarkalı çalıştırıcıya ilk teklifini yaptığı belirtildi.

Prag ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Priske için Feyenoord'un Çek ekibine 1.5 milyon euro fesih bedeli teklif ettiği ifade edildi.

BRIAN PRISKE KİMDİR?

Brian Priske, daha önce Royal Antwerp ve Midtjylland gibi takımları da çalıştırdı.

Çek ekibinde bu sezon 54 maça çıkan Danimarkalı teknik adam, 37 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ayrıca, 2.20 puan ortalaması tutturdu.

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