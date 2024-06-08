Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi? Açıkladı!

Aziz Yıldırım:

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."





Aziz Yıldırım: "Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç ile beraber barış çağrısı yapmaktı. İki taraf da birbirine hakaret edecek duruma gelmişti, kongre ilerlediği zaman neler olabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi."

Aziz Yıldırım:

"Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."





Aziz Yıldırım:

"Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır."

Aziz Yıldırım:

"Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

Aziz Yıldırım:

''Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.''

Aziz Yıldırım

: "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."



"HEP KENDİ LEHİNE OLAN KONUŞMALAR"



Aziz Yıldırım: "Şimdi zannediyorum konuşmalar oluyor, hep kendi lehine olan konuşmalar. Aleyhine olan konuşmacılar yok. Biz 'ortalığı sakinleştirelim' diyoruz, Ali Bey 'Kavga edelim' diyor."



"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI"



Aziz Yıldırım: "Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu."



"GÜLDÜM, GEÇTİM"





