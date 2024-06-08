Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek mi? Açıkladı!

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulundaki divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Yıldırım, başkan adaylığından çekilip çekilmeyeceğini açıkladı.
İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları...
"OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ, GÖRDÜNÜZ"
Aziz Yıldırım: "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."
"ALİ BEY, 'GEREKİRSE KAVGA EDERİM' DEDİ"
Aziz Yıldırım: "Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç ile beraber barış çağrısı yapmaktı. İki taraf da birbirine hakaret edecek duruma gelmişti, kongre ilerlediği zaman neler olabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi."
"KULÜBÜN SAHİBİ GİBİ DAVRANIRSA ŞAŞIRMAYACAĞIM"
Aziz Yıldırım: "Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."
"F.BAHÇE'NİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"
Aziz Yıldırım: "Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır."
"MOURINHO ÜZERİNDEN FAYDA SAĞLAMAK YANLIŞTIR"
Aziz Yıldırım: "Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."
"HOLDINGLERİN TAKIMI MI, HALKIN TAKIMI MI?"
Aziz Yıldırım: ''Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.''
"SEÇİM BİTENE KADAR ORADAN AYRILMAYACAĞIM"
Aziz Yıldırım: "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."
"HEP KENDİ LEHİNE OLAN KONUŞMALAR"
Aziz Yıldırım: "Şimdi zannediyorum konuşmalar oluyor, hep kendi lehine olan konuşmalar. Aleyhine olan konuşmacılar yok. Biz 'ortalığı sakinleştirelim' diyoruz, Ali Bey 'Kavga edelim' diyor."
"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI"
Aziz Yıldırım: "Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu."
"GÜLDÜM, GEÇTİM"
"Ali Koç'un 'Gerekirse kavga edelim' sözüne ne dediniz?"
Aziz Yıldırım: "Ne diyeceğim? Güldüm geçtim."
"BÖYLE SAÇMA ŞEY Mİ OLUR?"
Aziz Yıldırım: "Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?"
"KONGEE ÜYESİ OLMAYAN DA İÇERİ ALINMIŞTIR"
Aziz Yıldırım:"Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."
"BİZ İNGİLTERE DEĞİLİZ"
Aziz Yıldırım:"Anadolu kulüplerinin sahipliğe geçmesinden sonra büyük kulüplere geldi sıra. Ben buna karşıyım, biz İngiltere değiliz. 30 milyon taraftarımız varsa, kulübün sahibi onlardır."
"AMİGOLUK YAPMAYACAKLAR"
Aziz Yıldırım: "Şekip Bey'in oyu fazlaydı, karşı taraf çift el kaldırıyordu. Üst tribündeki insanlar sayılmadı, kale arkası sayılmadı. Böyle seçim mi olur? Önemli olan yapılan hareket ve tavır. Bu hareketler tribünleri başka yere götürecekti. Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz."
"ÇEKİLMEK FALAN YOK"
Aziz Yıldırım: "Çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım. Çekilmek falan yok, bugün ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı orada. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız."
"KARA LEKE SÜRÜLMESİN DİYE"
Aziz Yıldırım: "Ali Bey bana 'Kavga edelim' diyor ya! Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir seçim olması gerekiyor. Kara leke sürülmesin diye ayrılmayı daha uygun gördüm. Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım."
"DIŞ GÜÇ KİM?"
Aziz Yıldırım: "Dış güç kim? Bunu açmanız lazım. TFF, hakemler diyorsanız doğru. Bunlar Fenerbahçe'nin aleyhine çalıştılar bu sene. Eğer bunlardan başka bir şey varsa bunu açmanız lazım."
"KALMAM ZARAR VERECEKTİ"
Aziz Yıldırım: "Benim orada kalmam Fenerbahçe'ye zarar verecekti, kavga çıkacaktı. Onu engellemek için ayrıldım. Düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar, çok gerginler. Biz sakiniz. Ben zaten 1 aydır yaptığım konuşmalarla Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım, onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım."
"SÜRPRİZİM VARDI"
Aziz Yıldırım: "Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim."
"ŞAMPİYON YAPACAĞIM DİYORUM"
Aziz Yıldırım: "Ben 20 sene başkanlık yaptım bu kulübe, 'Şampiyon yapacağım' diyorum. Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek, ikinci sene Avrupa'da kupa kaldırmak, üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilmek istiyoruz. Transfer için bize söylenen bir isim yok, hocayla konuşmadan isim vermek doğru olmaz."
İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları...
"OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ, GÖRDÜNÜZ"
Aziz Yıldırım: "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."
"ALİ BEY, 'GEREKİRSE KAVGA EDERİM' DEDİ"
Aziz Yıldırım: "Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç ile beraber barış çağrısı yapmaktı. İki taraf da birbirine hakaret edecek duruma gelmişti, kongre ilerlediği zaman neler olabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi."
"KULÜBÜN SAHİBİ GİBİ DAVRANIRSA ŞAŞIRMAYACAĞIM"
Aziz Yıldırım: "Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."
"F.BAHÇE'NİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUM"
Aziz Yıldırım: "Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır."
"MOURINHO ÜZERİNDEN FAYDA SAĞLAMAK YANLIŞTIR"
Aziz Yıldırım: "Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."
"HOLDINGLERİN TAKIMI MI, HALKIN TAKIMI MI?"
Aziz Yıldırım: ''Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.''
"SEÇİM BİTENE KADAR ORADAN AYRILMAYACAĞIM"
Aziz Yıldırım: "Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım."
"HEP KENDİ LEHİNE OLAN KONUŞMALAR"
Aziz Yıldırım: "Şimdi zannediyorum konuşmalar oluyor, hep kendi lehine olan konuşmalar. Aleyhine olan konuşmacılar yok. Biz 'ortalığı sakinleştirelim' diyoruz, Ali Bey 'Kavga edelim' diyor."
"BİZİM DERDİMİZ FENERBAHÇE'NİN KAZANMASI"
Aziz Yıldırım: "Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu."
"GÜLDÜM, GEÇTİM"
"Ali Koç'un 'Gerekirse kavga edelim' sözüne ne dediniz?"
Aziz Yıldırım: "Ne diyeceğim? Güldüm geçtim."
"BÖYLE SAÇMA ŞEY Mİ OLUR?"
Aziz Yıldırım: "Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?"
"KONGEE ÜYESİ OLMAYAN DA İÇERİ ALINMIŞTIR"
Aziz Yıldırım:"Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."
"BİZ İNGİLTERE DEĞİLİZ"
Aziz Yıldırım:"Anadolu kulüplerinin sahipliğe geçmesinden sonra büyük kulüplere geldi sıra. Ben buna karşıyım, biz İngiltere değiliz. 30 milyon taraftarımız varsa, kulübün sahibi onlardır."
"AMİGOLUK YAPMAYACAKLAR"
Aziz Yıldırım: "Şekip Bey'in oyu fazlaydı, karşı taraf çift el kaldırıyordu. Üst tribündeki insanlar sayılmadı, kale arkası sayılmadı. Böyle seçim mi olur? Önemli olan yapılan hareket ve tavır. Bu hareketler tribünleri başka yere götürecekti. Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz."
"ÇEKİLMEK FALAN YOK"
Aziz Yıldırım: "Çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım. Çekilmek falan yok, bugün ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı orada. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız."
"KARA LEKE SÜRÜLMESİN DİYE"
Aziz Yıldırım: "Ali Bey bana 'Kavga edelim' diyor ya! Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir seçim olması gerekiyor. Kara leke sürülmesin diye ayrılmayı daha uygun gördüm. Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım."
"DIŞ GÜÇ KİM?"
Aziz Yıldırım: "Dış güç kim? Bunu açmanız lazım. TFF, hakemler diyorsanız doğru. Bunlar Fenerbahçe'nin aleyhine çalıştılar bu sene. Eğer bunlardan başka bir şey varsa bunu açmanız lazım."
"KALMAM ZARAR VERECEKTİ"
Aziz Yıldırım: "Benim orada kalmam Fenerbahçe'ye zarar verecekti, kavga çıkacaktı. Onu engellemek için ayrıldım. Düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar, çok gerginler. Biz sakiniz. Ben zaten 1 aydır yaptığım konuşmalarla Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım, onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım."
"SÜRPRİZİM VARDI"
Aziz Yıldırım: "Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim."
"ŞAMPİYON YAPACAĞIM DİYORUM"
Aziz Yıldırım: "Ben 20 sene başkanlık yaptım bu kulübe, 'Şampiyon yapacağım' diyorum. Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek, ikinci sene Avrupa'da kupa kaldırmak, üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilmek istiyoruz. Transfer için bize söylenen bir isim yok, hocayla konuşmadan isim vermek doğru olmaz."
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