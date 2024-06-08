Giovanni van Bronckhorst için olay iddia

Giovanni van Bronckhorst'u Feyenoord günlerinden çok yakından tanıyan Algemeen Dagblad Gazetesi yazarı Mikos Gouka, deneyimli hocanın Beşiktaş'la anlaşmasının sürpriz olmadığını söyledi.
"GİTMEK İSTİYORDU"
Giovanni van Bronckhorst'un, Türkiye'ye gitmek istediğini söyleyen Gouka, "Feyenoord'a geri dönüşü bir seçenek olmadı. Türkiye gibi gerçek bir futbol ülkesine gitmeyi hedefliyordu ve isteğini gerçekleştirdi. Hollanda futboluyla büyüdüğü için hücum futbolu oynatmayı seviyor. Feyenoord'da futbolcuların kalitesini göz önüne alarak net bir plan yaptı. Bunu da maliyeti oldukça ucuz isimlerle gerçekleştirdi. Deneyimli Kuyt'ı ve Van Persie'yi transfer ettirdi. Feyenoord'un inancını yeniden canlandırdı." ifadelerini kullandı.
İki yıldız ismin transferi için de konuşan Mikos Gouka şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"18 yıldır lig zaferi görmeyen Feyenoord'u zirveye taşıdı. Rangers'ta da neredeyse UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyordu (2021-22 finalisti). Şimdi eski talebelerinden Davy Klaassen ya da Steven Berghuis belki bir seçenek olabilir. Elbette önce mevcut oyuncularının durumuna bakacak. Çalıştığı iki takım Feyenoord ve Rangers çok tutkulu taraftarlara sahipti. Beşiktaş'ın daha da fazlası olduğunu biliyorum. Ancak uzun süredir baskı altında çalışıyor, yönetmesini çok iyi biliyor. Sakin kalabilmek onun en büyük özelliği. Acaba işler ters gittiğinde etrafındaki insanlar sakin olacak mı?"
"GİTMEK İSTİYORDU"
Giovanni van Bronckhorst'un, Türkiye'ye gitmek istediğini söyleyen Gouka, "Feyenoord'a geri dönüşü bir seçenek olmadı. Türkiye gibi gerçek bir futbol ülkesine gitmeyi hedefliyordu ve isteğini gerçekleştirdi. Hollanda futboluyla büyüdüğü için hücum futbolu oynatmayı seviyor. Feyenoord'da futbolcuların kalitesini göz önüne alarak net bir plan yaptı. Bunu da maliyeti oldukça ucuz isimlerle gerçekleştirdi. Deneyimli Kuyt'ı ve Van Persie'yi transfer ettirdi. Feyenoord'un inancını yeniden canlandırdı." ifadelerini kullandı.
İki yıldız ismin transferi için de konuşan Mikos Gouka şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"18 yıldır lig zaferi görmeyen Feyenoord'u zirveye taşıdı. Rangers'ta da neredeyse UEFA Avrupa Ligi'ni kazanıyordu (2021-22 finalisti). Şimdi eski talebelerinden Davy Klaassen ya da Steven Berghuis belki bir seçenek olabilir. Elbette önce mevcut oyuncularının durumuna bakacak. Çalıştığı iki takım Feyenoord ve Rangers çok tutkulu taraftarlara sahipti. Beşiktaş'ın daha da fazlası olduğunu biliyorum. Ancak uzun süredir baskı altında çalışıyor, yönetmesini çok iyi biliyor. Sakin kalabilmek onun en büyük özelliği. Acaba işler ters gittiğinde etrafındaki insanlar sakin olacak mı?"
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