Bayern Münih'te 6 ayrılık ihtimali!

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, uygun teklifler gelmesi halinde 6 oyuncusu için ayrılabilir raporunu yönetime verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'te 6 ayrılık ihtimali!
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08 Haziran 2024 18:38
Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany, gelecek sezonun planlamalarına başladı.

Alman basınında yer alan habere göre; Kompany, Bayern Münih ile detaylı çalışmalara başladı ve değerini bulan oyuncuların satılmasına karar verdi.

Belçikalı teknik adamın Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui ve Matthijs de Ligh'e uygun teklif gelmesi halinde satılabileceği yönünde raporunu yönetime ilettiği belirtildi.

Öte yandan haberde, Bayern Münih'in bu yaz transfer döneminde takıma gelen ve gidenler açısından çok hareketli anlar yaşayacağı da aktarıldı.

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