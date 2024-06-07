YKS Sınav Giriş Belgesi: Nereden Alınır, Nasıl Olmalı 2024

Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden alınır ve nasıl olmalıdır?



YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?



Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden 23 Mayıs 2024 tarihi saat 14:30'dan itibaren edinebileceklerdir.



Sınav giriş belgesi almak için:



ÖSYM AİS'e https://ais.osym.gov.tr/ adresinden giriş yapın.



T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.



Ana menüden "Sınavlar" seçeneğine tıklayın.



"YKS" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" seçeneğine tıklayın.



Belgeniz PDF formatında açılacaktır.



Belgenizi yazdırın ve sınav günü yanınızda bulundurun.



YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Olmalı?



YKS sınav giriş belgesi, siyah-beyaz veya renkli olarak yazdırılabilir.



Belgenin üzerinde mutlaka şu bilgiler yer almalıdır:



Adayın fotoğrafı



Adayın adı ve soyadı



T.C. kimlik numarası



Sınav tarihi ve saati



Sınav binası ve salonu



Sınavın türü (TYT, AYT veya YDT)



Belgenin üzerindeki bilgiler eksiksiz ve okunaklı olmalıdır.



Ayrıca, belgede herhangi bir tahrifat veya değişiklik yapılmamalıdır.



Sınav giriş belgesi ile ilgili daha fazla bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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