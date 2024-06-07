Haber Tarihi: 07 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2024 11:07

YKS Sınav Giriş Belgesi: Nereden Alınır, Nasıl Olmalı 2024

YKS Sınav Giriş Belgesi: 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na hazırlanan adaylar için en önemli belgelerden biri sınav giriş belgesidir. Bu belge, adayların sınava girebilmeleri için zorunludur ve sınav günü üzerinde fotoğrafları, T.C. kimlik numaraları ve sınav bilgileri gibi önemli bilgiler barındırmalıdır. Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden alınır, nasıl olmalı?

YKS Sınav Giriş Belgesi: Nereden Alınır, Nasıl Olmalı 2024
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Peki, YKS sınav giriş belgesi nereden alınır ve nasıl olmalıdır?

YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden 23 Mayıs 2024 tarihi saat 14:30'dan itibaren edinebileceklerdir.

Sınav giriş belgesi almak için:

ÖSYM AİS'e https://ais.osym.gov.tr/ adresinden giriş yapın.

T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Ana menüden "Sınavlar" seçeneğine tıklayın.

"YKS" başlığı altındaki "Sınav Giriş Belgesi" seçeneğine tıklayın.

Belgeniz PDF formatında açılacaktır.

Belgenizi yazdırın ve sınav günü yanınızda bulundurun.

YKS Sınav Giriş Belgesi Nasıl Olmalı?

YKS sınav giriş belgesi, siyah-beyaz veya renkli olarak yazdırılabilir.

Belgenin üzerinde mutlaka şu bilgiler yer almalıdır:

Adayın fotoğrafı

Adayın adı ve soyadı

T.C. kimlik numarası

Sınav tarihi ve saati

Sınav binası ve salonu

Sınavın türü (TYT, AYT veya YDT)

Belgenin üzerindeki bilgiler eksiksiz ve okunaklı olmalıdır.

Ayrıca, belgede herhangi bir tahrifat veya değişiklik yapılmamalıdır.

Sınav giriş belgesi ile ilgili daha fazla bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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