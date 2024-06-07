ÖSYM Giriş Belgesi Renkli Olmak Zorunda mı? 2024

Bu yazıda, ÖSYM giriş belgesi ile ilgili merak edilen tüm soruları cevaplayacak ve sınavda dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ele alacağız.

Hayır, ÖSYM giriş belgesi renkli olmak zorunda değildir. Adaylar, siyah-beyaz veya renkli olarak yazdırdıkları belgelerini sınavda kullanabilirler.

Önemli olan, belgenin net ve okunaklı olması ve üzerinde adayın fotoğrafı, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınav bilgileri gibi tüm bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yer almasıdır.

ÖSYM giriş belgenizi sınav sabahı yanınızda bulundurmayı unutmayın.



Belgeniz üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın veya tahrif etmeyin.



Belgeniz hasarlı veya yırtık ise, sınav salonuna girmeden önce yenisini yazdırmanız gerekir.



Belgeniz üzerinde fotoğrafınızın net ve görünür olması önemlidir.



Belgeniz üzerindeki tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun.



ÖSYM giriş belgesi ile ilgili daha fazla bilgi için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.