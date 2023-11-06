ÖSYM 2024 sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla az bir zaman kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. Son dakika gelişmesi ile "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler...YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bİlimler): 14 Temmuz 2024KPSS Lisans Alan Bilgisi: 20 Temmuz 2024KPSS Lisans Alan Bilgisi: 21 Temmuz 2024KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos 2024