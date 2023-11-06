Haber Tarihi: 06 Kasım 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 14:59

ÖSYM 2024 sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES ne zaman?

2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. Yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihleri de öğrenilebiliyor. Milyonlarca öğrenci adayının katılacağı YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, YKS AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.

ÖSYM 2024 sınav takvimi: YKS, KPSS, ALES ne zaman?
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ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıla az bir zaman kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. Son dakika gelişmesi ile "ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi" açıklandı. İşte 2024 KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri hakkında merak edilen güncel bilgiler... 
YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 8 Haziran 2024'de, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.
KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bİlimler): 14 Temmuz 2024

KPSS Lisans Alan Bilgisi: 20 Temmuz 2024

KPSS Lisans Alan Bilgisi: 21 Temmuz 2024

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos 2024

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

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