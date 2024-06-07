Altın yükselecek mi, düşer mi? Haziran 2024 son dakika

Altın fiyatları faiz indirimi beklentilerinin ertelenmesinin yarattığı baskı ile jeopolitik risklerin desteği arasında sıkışırken küresel bankacılık devlerinin tahminleri yükselişin devamına işaret ediyor.

Son bir yılda dolar karşısında yüzde 20, yılbaşından bu yana yüzde 15 artan altın yatırımcıları faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasıyla birlikte değerli metalin yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor.

Yaklaşan ABD seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik belirsizlikler altını fiyatını destekleyen bir başka unsur oldu.

Önceki hafta ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomik verilerinin zayıflamasıyla altın ons başına 2 bin 450 dolarla rekor kırmış, faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi ile değerli metal tekrar düşüşe geçmişti.

Geçen hafta İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, eylül sonu için altın fiyat tahminini ons başına 2 bin 400 dolardan 2 bin 500 dolara yükseltti.

Banka 2024 sonu için altın tahminini ons başına 2 bin 600 dolara ve 2025 yılı haziran ayı sonu için ise ons başına 2 bin 700 dolara yükselttiğini belirtti.

UBS ayrıca merkez bankalarının altın talebinin artacağını belirtti. Banka 2024 yılı için merkez bankası talep tahminini 800-850 tondan 950-1000 tona yükseltti

JPMorgan ons altın ve gümüşte 2024 ve 2025 yılları için fiyat tahminlerini duyurdu.

JPMorgan, altın fiyatının 2024 yılında ons başına 2315 dolar olacağını tahmin ederken, 2025 yılında fiyatın 2504 dolara çıkacağını öngördü.

2024 için gümüş fiyatını ons başına 27 dolar olarak tahmin eden JPMorgan, 2025'te fiyatın ons başına 30 dolar olmasını bekliyor.

Goldman Sachs nisan ortasında 2024 yıl sonu için altın fiyat hedefini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolar seviyesine yükseltmiş, Bank of America ise aynı tarihlerde ons altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin doları aşacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1 azalışla günü 2 bin 338 dolardan tamamladı. Altının dün dolar kurundaki artışa karşın ons fiyatındaki gerilemeye paralel düşen gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 426 TL'den tamamladı.

Ons altın bugün düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 332 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altının gram fiyat ise öğleden sonra itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 428 TL seviyesinde alıcı buldu. Çeyrek altın 3 bin 959 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 790 TL'den satıldı.

Haftanın ilk işlem günü gram altın tarihi zirvesini yeniledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...Bozma fiyatı 1745, satın alma fiyatı 1753 lira gram altında. 1760'a kadar yükseldi. Gram altın 4 günde 90 lira değeri arttı. Büyük bir rakam. Gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz, satmayın fiyatlar yükselecek demiştim. Üstüne ilave yapın mümkün olduğunca. 1700-1750 lira bant aralığı var, önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına geleceğiz. Elinde gram altın bulunduranların oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Gram ve ons yarışır halde yükselişlerine devam edecek.Gram altında yıl sonunda 1800-1880 lira aralığı öngörümde değişiklik yok. Ocak ayında 2000 lira seviyelerini konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini göreceğiz. Savaş etkisi sıçrar, birçok ülke savaşa girerse 2180'in de üstünü görürüz kısa vadede. Çarşı pazar karışacak çünkü. Savaş diye başladı ya bu süreç, senaryonun güzel bir şekilde uygulandığını, Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği bir süreç başladı."