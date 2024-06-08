Milli pentatletler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli pentatletler, İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal, Çin'de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli pentatletler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
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08 Haziran 2024 20:45
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, Çin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çengdu kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal da mücadele edecek.

Organizasyonda bireysel elemeler kadınlarda 11 Haziran, erkeklerde ise 12 Haziran'da yapılacak.

Şampiyona, 16 Haziran'da sona erecek.

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