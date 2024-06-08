Milli pentatletler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, Çin'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çengdu kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal da mücadele edecek.
Organizasyonda bireysel elemeler kadınlarda 11 Haziran, erkeklerde ise 12 Haziran'da yapılacak.
Şampiyona, 16 Haziran'da sona erecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çengdu kentinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular İlke Özyüksel Mihrioğlu, İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal da mücadele edecek.
Organizasyonda bireysel elemeler kadınlarda 11 Haziran, erkeklerde ise 12 Haziran'da yapılacak.
Şampiyona, 16 Haziran'da sona erecek.
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