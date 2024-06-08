TYT'ye Girmeden AYT'ye Girilir mi 2024?

2024 YKS'ye başvurmak için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır. Adaylar, liseden mezun olduktan sonra veya mezuniyet sınavlarını tamamladıktan sonra YKS'ye başvurabilirler. YKS'ye başvuruda bulunan tüm adaylar, ister TYT'ye isterse AYT'ye girmek istesin, TYT sınavına girmek zorundadır.

Hayır, TYT'ye girmeden AYT'ye girilemez. 2024 YKS'de AYT'ye girebilmek için öncelikle TYT sınavına girip en az 150 puan almanız gerekir. TYT'den 150 puan almadan AYT'ye başvurmanız ve sınava girmeniz mümkün değildir.

TYT'ye girmeden AYT'ye girmek için öncelikle TYT sınavına girip en az 150 puan almanız gerekir. TYT'den 150 puan aldıktan sonra 2024 YKS'nin AYT oturumuna başvurabilir ve sınava girebilirsiniz.

TYT'ye girmeden AYT'ye girmenin herhangi bir avantajı yoktur. TYT'ye girmeden AYT'ye girebilmek için TYT'ye girmeniz ve en az 150 puan almanız gerekmektedir. Bu nedenle, TYT'ye girmeden AYT'ye girmek için herhangi bir özel bir yöntem veya strateji kullanmaya gerek yoktur.

TYT'ye girmeden AYT'ye girmenin dezavantajı ise, TYT'den puan alamamanız halinde AYT puanınızın geçerli olmayacak olmasıdır. TYT'den 150 puan almadan AYT'ye giren adayların AYT puanları geçersiz sayılmaktadır.

2024 YKS'de AYT'ye girebilmek için öncelikle TYT sınavına girip en az 150 puan almanız gerekir. TYT'ye girmeden AYT'ye girmek mümkün değildir. Adaylar, TYT sınavına ve AYT sınavına birlikte hazırlanmalı ve her iki sınavdan da en yüksek puanı almaya çalışmalıdır.