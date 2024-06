Arda Güler paylaşılamıyor: Tam 7 teklif birden!

Real Madrid'deki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve bu onuru yaşayan ilk Türk milli futbolcu olan Arda Güler, İspanya La Liga ve İspanya Süper Kupa zaferleri de yaşadı.



Son derece moralli ve kendinden emin bir şekilde A Milli Takımımız'ın EURO 2024 öncesi hazırlık kampına katılan Arda, İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un her yıl düzenli olarak verdiği Golden Boy ödülünün adayları arasında yer aldı. 21 yaş altında yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy sıralamasında Arda, ilk 20 içerisinde yer aldı.



HER AY GÜNCELLENİYOR



Real Madrid kulübü, genç yıldızımızın adaylar arasında yer aldığını resmi internet sitesinden açıkladı. Gazetenin 100 oyuncuyla başlayıp, yılın her ayı (Ekim'e kadar) aday listesinde performansa bağlı güncelleme yaptığı Golden Boy'u geçen sezon, Real'deki ilk sezonunda herkesi büyüleyen Jude Bellingham kazanmıştı. Şu anki sıralamada 1 numarada Barcelona'dan Lamine Yamal yer alıyor. Benfica'dan Joao Neves ikinci, Machester United'dan Alejandro Garnacho ise üçüncü sırada bulunuyor.



7 KULÜP TEKLİF YAPTI



İspanyol basınında Arda Güler için birçok kulübün Real Madrid'in kapısını çaldığı ve oyuncuyu gelecek sezon için kiralık olarak kadroya katmak istediği iddia edilmişti. Alınan bilgiye göre Los Galacticos'a şu ana kadar 7 kulüp, Milli futbolcumuz için teklif yaptı. Ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin de çok beğendiği Arda'yı Real'in, başka bir takıma yollamak gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.



Bu sezon Real Madrid formasıyla 12 resmi maça çıkan Arda Güler, bu maçlarda 6 gol kaydetmeyi başardı.