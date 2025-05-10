Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon üçüncü kez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Piatek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.



Polonyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendikleri müsabakalarda da penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Krzysztof Piatek, turuncu-lacivertli formayla geçen sezon Kayserispor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada da penaltı kaçırmıştı.



