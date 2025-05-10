En-Nesyri 6 maç sonra gol attı

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Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı.
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı.
Tecrübeli oyuncu, ligde son olarak Antalyaspor'u 3-0 yendikleri müsabakada gol atmayı başarmıştı.
Söz konusu müsabakanın ardından forma giydiği sırasıyla Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başaramayan En-Nesyri, 6 karşılaşma aranın ardından RAMS Başakşehir ağlarını sarstı.