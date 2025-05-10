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Preussen Muenster-Hertha Berlin
2-0
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Sporting Charleroi-Westerlo
4-3
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
4-2
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
1-2

En-Nesyri 6 maç sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri 6 maç sonra gol atmayı başardı.

calendar 10 Mayıs 2025 00:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
En-Nesyri 6 maç sonra gol attı
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Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 6 maç aranın ardından sonra gol atmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, ligde son olarak Antalyaspor'u 3-0 yendikleri müsabakada gol atmayı başarmıştı.

Söz konusu müsabakanın ardından forma giydiği sırasıyla Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında gol atmayı başaramayan En-Nesyri, 6 karşılaşma aranın ardından RAMS Başakşehir ağlarını sarstı.

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