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İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın ardından Dominik Livakovic de penaltıda gole izin vermedi.

calendar 10 Mayıs 2025 01:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi
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Fenerbahçe'nin file bekçileri İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic, son 2 haftadaki 2 penaltıda başarılı oldu.

Ligde geçen hafta Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltısında gole izin vermemişti.

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de RAMS Başakşehir'in 20. dakikada Piatek ile kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı.

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