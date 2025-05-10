İrfan'ın ardından Livakovic de penaltıda gole izin vermedi

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Fenerbahçe'nin file bekçileri İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic, son 2 haftadaki 2 penaltıda başarılı oldu.
Fenerbahçe'nin file bekçileri İrfan Can Eğribayat ve Dominik Livakovic, son 2 haftadaki 2 penaltıda başarılı oldu.
Ligde geçen hafta Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan İrfan Can, 36. dakikada Gedson Fernandes'in penaltısında gole izin vermemişti.
Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de RAMS Başakşehir'in 20. dakikada Piatek ile kullandığı penaltıyı kurtarmayı başardı.