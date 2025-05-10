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Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı!

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı.

calendar 10 Mayıs 2025 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Skriniar ligde 13 maçta 3. golüne ulaştı!
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Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, gol yollarında etkileyici bir performans ortaya koydu.

Kış transfer döneminde kiralık olarak sarı-lacivertli renklere bağlanan Skriniar, istikrarlı performansıyla beğeni topladı.

Savunmada güven veren bir görüntü ortaya koyan Skriniar, gol yollarında da takımına önemli katkı sağladı.

3. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçe formasıyla ligde 13. müsabakasını oynayan Skriniar, 60. dakikada attığı golle bu sezon Süper Lig'de 3. kez gol sevinci yaşadı.

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