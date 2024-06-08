Trabzonspor Cham için son teklifini yaptı!

Trabzonspor uzun süredir peşinden koştuğu Fransız 10 numara Muhammed Cham için tarih belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor Cham için son teklifini yaptı!
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08 Haziran 2024 12:55
Son güncelleme 08 Haziran 2024 12:56
Trabzonspor'da transferinde büyük uğraş verilen Muhammed Cham için geçtiğimiz hafta son teklif sunulmuştu. Bordo-mavililer, o günden beri yeni bir öneriyle Clermont'un kapısını çalmadı.

4 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 25 pay veren Trabzonspor artık gelecek cevabı bekliyor. 23 yaşındaki Fransız 10 numarada tarih belirleyen bordo-mavili ekibin Clermont'a 1 hafta süre tanıdığı öğrenildi.

Fransızların isteği ile Trabzonspor'un önerisi arasında fark bulunsa da Cham'ın gelme isteği bu transferde önemli rol oynayabilir. Fransız yıldız daha önce de kulübüyle yaptığı görüşmede Trabzonspor'a gitmek istediğini iletmişti.

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