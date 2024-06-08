Trabzonspor Cham için son teklifini yaptı!

transferinde büyük uğraş verileniçin geçtiğimiz hafta son teklif sunulmuştu. Bordo-mavililer, o günden beri yeni bir öneriyle Clermont'un kapısını çalmadı.4 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 25 pay veren Trabzonspor artık gelecek cevabı bekliyor. 23 yaşındaki Fransız 10 numarada tarih belirleyen bordo-mavili ekibin Clermont'a 1 hafta süre tanıdığı öğrenildi.Fransızların isteği ile Trabzonspor'un önerisi arasında fark bulunsa da Cham'ın gelme isteği bu transferde önemli rol oynayabilir. Fransız yıldız daha önce de kulübüyle yaptığı görüşmede Trabzonspor'a gitmek istediğini iletmişti.