Altaylı kaleci Ozan'a sürpriz talip

TFF 2'nci Lig'e düşen Altay'da sözleşmesi sona eren kaleci Ozan Evrim Özenç'e 1'inci Lig'e yükselen Iğdır Futbol Kulübü'nün talip olduğu öğrenildi.



Geçen sezon 2'nci Lig'de Play-Off finalini kazanarak bir üst lige yükselen Iğdır temsilcisinin bonservisi elinde olan 31 yaşındaki file bekçisine teklif sunduğu belirtildi.



Altay'dan ayrılmayı düşünen Ozan'ın hangi kulübe gideceği konusunda henüz kararını vermediği, teklifleri değerlendirmeye devam edeceği ifade edildi. Son 2 sezonda Altay'ın kalesini korumaya başlayan Ozan, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de toplam 35 maçta görev yaptı.

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