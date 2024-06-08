Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Eski yıldız gündeme geldi

Beşiktaş, Kongolu sol beki Arthur Masuaku ile yollarını ayırma kararı aldı. Siyah beyazlı takım o bölge için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Eski yıldız gündeme geldi
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08 Haziran 2024 21:56
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırma kararı aldı.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Tecrübeli sol bek ile Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği ve ayrılık görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.

YENİDEN RIDVAN YILMAZ

Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı takım, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş, 2022 yılında 4 milyon euro bonservisle Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK

Rıdvan Yılmaz, Avrupa'da kalmak istese de yönetimin listenin ilk sırasına yazdığı oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ve tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

Rangers'ta bu sezon 32 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

 
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