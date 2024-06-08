Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Eski yıldız gündeme geldi

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırma kararı aldı.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Tecrübeli sol bek ile Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği ve ayrılık görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.
YENİDEN RIDVAN YILMAZ
Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı takım, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Beşiktaş, 2022 yılında 4 milyon euro bonservisle Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Rıdvan Yılmaz, Avrupa'da kalmak istese de yönetimin listenin ilk sırasına yazdığı oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ve tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.
Rangers'ta bu sezon 32 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku ile yollarını ayırma kararı aldı.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Tecrübeli sol bek ile Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği ve ayrılık görüşmelerinin sürdüğü ifade edildi.
YENİDEN RIDVAN YILMAZ
Bu gelişmenin ardından siyah beyazlı takım, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Beşiktaş, 2022 yılında 4 milyon euro bonservisle Rangers'a sattığı Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.
TÜM ŞARTLAR ZORLANACAK
Rıdvan Yılmaz, Avrupa'da kalmak istese de yönetimin listenin ilk sırasına yazdığı oyuncu ile görüşmelerini sürdürdüğü ve tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.
Rangers'ta bu sezon 32 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.