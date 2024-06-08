Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
Kongrenin ilk gününde yaşanan tüm gelişmeler burada...
17.40 Ali Koç: "Bu camia birbiriyle uğraşmaktan yoruldu, hep rakipler sevindi. Sen ben değil Fenerbahçe için birleşme zamanı. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe! İyi ki Fenerbahçe! Pazartesi yeni bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Hazırlanın."
17.37 Ali Koç: "Bir teknoloji şirketiyle iş yapmışız. 8.6 milyon dolar sözleşme falan var yok belli değil. Avans alıyoruz. 100 gün sonra 9.6 milyon dolar geri ödüyoruz. Parayı niye aldık belli değil, 100 gün sonra niye bu kadar yüksek faizle geri ödedik, belli değil, çözemiyoruz. Kulüp aleyhine işlemleri sık sık yaptığınızı tespit etmek... Bu konulara girmeyecektik size hürmetten ama bizim adımıza konuştuğunuz iftiralar, aşağılamalar, alay etmeler. Sizin de ayağınız yere bassın, dengenizi bulun Sayın Aziz Yıldırım. Ben 6 yılda olanları unutmaya razıyım. Bizden bunu bekleyen taraftarların istediğini yapıp güç birliği yapalım. Bu camianın hak ettiği yere gelmesinde sizin de tuzunuz olsun. Söz veriyorum, sizinle ilgili hiçbir konuya girmeyeceğim, siz hazırsanız. Camianın buna ihtiyacı var. Ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç kendi yöntemleriyle 20 senedir kanser gibi yerleşmiş Anti - Fenerbahçe lobisiyle mücadele edemez. Başkanlık yapanlar böyle olursa camia kökünden ayrışır. Ben her şeye razıyım, her şeyi sineye çekmeye razıyım yeter ki Fenerbahçe menfaat sağlasın."
17.35 Ali Koç: "Holding mi olmalı, halkın takımı mı olmalı diye enteresan bir sözü var. Kendini kulübün üstünde görmek ne demek biliyor musunuz, kendini kulübün sahibi olarak görmek ne demek biliyor musunuz? Kulübün kaynaklarını belli dönemlerde kendi özel ihtiyaçlarınız için kullanıp sonra tekrar kulübün kasasına koymak, aradaki ödeme dönemin faizini vermek, yani kulüp üzerinden fonlanmak veya bir yöneticinizin yaptığı gibi futbolcularımıza yaptığımız ödemeleri, iki çekte toparlayıp sonra onun arkasından çekin arkasına imza atıp futbolculara da kişisel ileri tarihli çek verip, o tarih gelince bir daha ileri tarihli çek vermek, yani akçeli işe girmek. Futbolculara soruyoruz, kulüp menfaatleri ve FFP için diyorlar. Bu bahsettiğimiz rakamlar az buz rakamlar değil. Kulübün sahibiyseniz ne yaparsanız 1700 küsür kombineyi bir taraftar grubuna bilabedel verebilirsiniz. Kulübün sahibiyseniz bir yöneticiniz top oynadığı insanlara 90 küsür kombineyi bilabedel verebilirsiniz. Bunlar sizin yanınızda çalışan muhasebecinin sözleri, altı imzalı. Siz Fenerbahçe'nin sahibi gibi görmüşsünüz kendinizi. Siz futbolcularla olan konuyu bilmiyordunuz, öğrendikten sonra da bir şey yapmadınız. Bunların hiçbiri biz varken Fenerbahçe'de gerçekleşmez. O yüzden bu zihniyet dönmemeli."
17.31 Ali Koç: "Enteresandır, tam da borç tablosu anlatılırken kürsüye geldiniz. Sükünetle tartışma çağrıma cevap vermediniz. Sağlık olsun. Sahadan çekildiler diye laf ediyorsunuz mütemadiyen. Siz seçim sahasından çekilmediniz mi bu sabah giderek. Hayatta büyük konuşmamak lazım, başınıza gelir pek çok kez olduğu gibi."
17.26 Ali Koç: "Kürsüye çıkmak için 25 kişiyle Divan Başkanımızın tabiriyle 'kürsüyü işgal' etmenize hiç ama hiç gerek yoktu. 'Kavga çıkacak Ali Koç' dedim, 'Kavga edelim' dedi demişsiniz. İş öyle değil Sayın Başkan, nasıl biliyor musunuz? Geldiniz, elimi sıktınız, hayırlı olsun, kavga çıkacak dediniz. Ben de kavga çıkacaksa çıkacaktır dedim. Hatırlayın. Hafızanızı zorlayın. 'Genel kurula divana gelirim, ama kendi emniyetlerini sağlayabilirler mi, konuşursam neler olacağının farkında değiller mi, 20-30 kişi karşısında Ali Bey dağıldı' dediniz. Siz neymişsiniz ya! Herkesi korkutuyorsunuz, herkes sizden kaçıyor. Biz kavga falan istemiyoruz ama her zaman geçen sefer de olduğu gibi, kürsüden de hitap etmiyorsunuz, insanları korkmakla, dağılmakla suçluyorsunuz. Yahu siz kongreye gelince biz niye kendimizi korumak zorundayız. Siz esas ağzınızdan çıkan lafa dikkat edin. Bugünkü Divan seçimine itiraz ediyorsunuz ve diyorsunuz ki hepimizi zan altında bırakıyorsunuz, hepimizi çift kol kaldırmakla itham ediyorsunuz. Delegelerin dörtte biri delege değildi, kaçak girdiler diyorsunuz. Güvenlik kartlarını başka bir şey olarak medyaya ifade ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin haklarını savunamıyormuşuz, güya haksızlığa uğramışsınız ama kendi hakkınızı savunmadan kaçıp gidiyorsunuz."
17.23 Ali Koç: "Sayın Başkan, niye bunu söyledim. Bugün burada yaşananlara, yaşatılanlara çok çok üzgünüm. Fenerbahçe'ye büyük emekler verdiniz, uğruna hapis yattınız. Maddi manevi fedakarlık yaptınız. Her şeye minnettarız. Ancak, insan değişir. Siz de değiştiniz ama çok değiştiniz. Garip değiştiniz. Bu benim için içler acısı bir durumdur. Geçmişte çok büyük işler yapan siz, bugün Fenerbahçe'yi sevmiyorsunuz. Siz kendinizi Fenerbahçe'den daha çok seviyorsunuz. Siz Türkiye'nin, hepimizin göz bebeği, milli değerlerin karşılığı, dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'yi kişisel ihtiraslarınızdan sahiplenmiyor, umursamıyorsunuz. Siz sadece Fenerbahçe'de başkan olmayı seviyor ve yahut başkanı olduğunuz Fenerbahçe'yi seviyorsunuz. Siz benden nefret ediyorsunuz, bu duyguyu aşamıyorsunuz. Ben sizden nefret etmiyorum. Sizin Ali Koç nefretiniz, Fenerbahçe sevginizin önüne geçmiş. Çok acı. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum, elimden geleni yapıyorum, emek veriyorum. Benim niyetimi sorgulayamazsınız. Vereceğiniz en önmeli kararlardan bir tanesi, tüm hırsıyla adeta Fenerbahçe ile kavga eden bir profil mi yoksa Fenerbahçe için mücadele eden bir adayın tarafı mı olacaksınız? Tablo çok net."
"AFFEDİLMEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK"
17.22 Ali Koç: "Bu sabah bir tatsızlık yaşandı. Yaşanmasaydı keşke. Bu bir mağduriyet midir, strateji midir. Eş dost arıyor, yarın gelmeye gerek yok, Bodrum'a gidiyorum falan diyenler var. Sakın ama sakın ha. Bu hatayı yapmayın. 25-30 bin kişinin yarın buraya gelmesi geliyor. Bu iş bitti, oldubitti havasına gelmesin. Biz kazanacağız. Pazartesi sabahı yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkacağız. Bu çağrıyı Aziz Yıldırım'a da yapmak istiyorum. Babam bana 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Rahmetli büyükbabamın naaşı çalındı, hatırlayan hatırlar, 8 ay bulamadık. Sonra aynı kabristanda bulundu 8 ay sonra, Allah kimseye göstermesin. Bir aile mensubuna 'Affeder misiniz' denildi, çok tepki gösterdi. Ben de arkadan yürüyordum. Babama da sordular, 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Bu bana garip geldi, 27 sene evvel falan oldu. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatlerinde birleşmeyse affedilmeyecek hiçbir şey yoktur!"
17.21 Ali Koç: "Bu sene çok güçlü ve mali açıdan kudretli, kuvvetli yönetimimiz var. Biliyorsunuz, Bankalar Birliği gelirlerimizin yüzde 50'sini aldı. Bize bir stadyum projesi gösterildi, 3 ay dendi, sonra uyandılar, sonra 6 ay dediler. Neyse bir şey demiyorum. Mühendislere göre olmaz bu."
17.20 Ali Koç: "Maltepe'deki 125 dönümlük akademi arazisi. 7 saha yetmez, 12 saha lazım diyor. Haklı ama bir yerden başlamak lazım. Birçok kulübe örnek olacak. İdmanlarımız yaz hazırlıklarımız 2 sezon sonra orada olacak."
17.19 Ali Koç: "Bir kale arkası tribününde 3 tane numune var şu an. Ayakta daha fazla taraftar alabilmek için yapılan bir çalışma. Mevzuata göre UEFA maçlarında ayakta durmak yok ama 5 ülkede deniyorlar. Biz de denemeye girmek istedik. Önümüzdeki sezon deneyecekler. Eğer izni alamazsak, zaten oturulmuyor orada, mavi renkte daha dar oturaklar olacak ve kapasite artacak."
"BORCUMUZ SAĞLIKLI SEVİYEYE DÜŞECEK"
17.12 Ali Koç: "Camianın gücünü Fenerbahçe'nin başarısı için kullanmalıyız. Biz birbirimize karşı kullanıyoruz. Kim seçilirse seçilsin pazartesi sabahından itibaren geçmişi unutup yeni sayfa açmamız lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sizler de bu yolculuğun parçası olursunuz. Ben size şu sözü vereceğim, Fenerbahçe ekonomik açıdan Türkiye'nin en güçlü kulübü olmalıdır. En iyi ekonomiyi yaratmak için Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım, hep faiz hep faiz. Ana para bu kadar yüksek oldukça faiz giderleri tüm gelirlerimizi götürüyor. Hükümetimiz çok güzel bir anlaşma yaptı. Onun gerçeklerini yerine getiriyoruz. Bir kere halka arz oranı en düşük kulüp Fenerbahçe. Stadyum ismimizi yenileyeceğiz, aralık ocak ayına yenileriz, 10 yıllık. Şu an 130-140 milyon dolar, 90 milyon dolar olmaz bu sefer. Kırdırttık, bunu verdik. Kırdırıp ne yapacağız, bankaya vereceğiz, ana parayı kullanacağız. O zaman çok daha sağlıklı seviyeye düşecek borcumuz. Büyüyen ekonomimiz var, o da yetmedi gayrımenkullerimiz var. Ne borcu, uğraşmıyorum diyor Sayın Başkan, uğraşmadığı için buraya geldi borç. Biz hem şampiyon yapmalıyız hem de sağlıklı omurga oluşturmalıyız. Salonu satarım diyor. Aynı kişi diyor ki, gayrımenkullerin satılmasına onay vermeyin diyor. Sadece siz satarsanız mı onaylayacağız ama içiniz rahat olsun."
17.10 Ali Koç: "Fenerbahçe'ye 20 yıldır sistemli saldırılar var. Niye biliyor musunuz, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe'nin adil misyonu var, ipi kimseye bağlı değil, Cumhuriyet'in tüm değerlerini damarlarında yaşamaktadır, kupa için taviz verdiremezler. Tarihte böyle gelecek böyle gidecek inşallah. Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar sözleri isyanın sözleriydi, camiayı ayağa kaldırma sözleriydi. Teslimiyet, umutsuzluk değildi. Olsaydı bu takım, o son derbiyi alamazdı, son haftaya şansını taşıyamazdı, rakibi bu kadar ittirilmesine rağmen. Bunun üzerinden seçim kampanyası dizayn ediyor olmak acz içinde olmaktır."
"LOKANTADAN EĞLENMEKTEN BAŞKA NE YAPTINIZ?"
17.06 Ali Koç: "Ben neden aday oldum, neden karar değiştirdim, ağzımdan bir laf çıktı, pişir pişir onu söylüyorlar. Kimlerin ağzından ne laflar çıkıyor, hemen unutuluyor. Pek çok konuşmacının, Erol Bey'in ve benim biraz anlattığım kulübümüzü bu duruma getiren zihniyetten, kendi malı gibi yöneten insanlardan kurtarmak için, dönmemeleri için aday oldum. Makyaj düşünce son 1 haftada ne kadar haklı olduğumu görüyorsunuz. Güleç, çocukları düşünen, şakacı imaj çabuk gitti, eski hatırladığımız kızgın, tehditkar, sabırsız, vicdansız kişi geri geldi. Bir kere teşekkür etmediniz, bir kere kutlamadınız. 6 senede hiçbir şey yok muydu kulübün yanında durabileceğiniz. Bırakın yanımızda durmayı Trabzon'da bizi suçladınız bizi bizi! 3 Temmuz'da neler yaşadığımızı siz biliyorsunuz, bana 'kaçtı' dediniz. Şu anki Yüksek Divan Kurulu başkanına dedirttiniz. Ben kaçmadım, dimdik yanınızdayım. Yönetici başkan değildim, kapı kapı dolaştım 650 bin imza topladım, 'Adalete Fener Yak' dedik. Onu da beğenmediniz. Siz bir şey söyleyin, Fenerbahçe'nin yenilgilerinden sonra vur patlasın çal oynasın restoranlarda poz vermek dışında ne yaptınız. Nihat Özdemir'i hatırlamıyor musunuz dava arkadaşınızı. Utanmadan sıkılmadan bir seçim kazanmak için bunları söylediniz. Azılı Galatasaraylı'yı FBTV'ye çıkartıp hakkımda onları söylettiniz. Bu mu liderlik!"
"İYİ Kİ DEVAM ETMİŞ DİYECEKSİNİZ"
17.02 Ali Koç: "Sadece güvenmenizi istiyorum. Güvenmemeniz için çok sebep olabilir, onun için çok mahcubum, çok mahcubuz. Bu öyle bir mahcubiyet ki 3 sene sonra ifade ettiğim hayallerimin de fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. 'İyi ki Ali Başkan ile devam ettik' dedirteceğim size! Bana karşı olumsuz düşünce içinde olan, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen, kararsız olup hiçbirimizi istemeyen, hepinize borcum var. Hiçbir kırgınlığım da yok inanın. Tek kırgınlığım Çubuklu formayı giyen çocuklara yapılan haksız tezahüratlar. Biz bu işi kafaya taktık. Cam tavanı kıracağız. Zincirleri kırıp ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağız!"
17.00: Ali Koç: "Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi finalinde en çok biz konuşulduk. Rakibimizin haksız kazandığı şampiyonluk 48 saat ya konuşuldu ya konuşulmadı. İşte Fenerbahçe böyle bir camiadır."
16.59: Ali Koç: "Şampiyonluk sözü vermeyeceğim kuvvette bir takım kuracağız. Mourinho'ya inanıyor, güveniyoruz. Ailemizin bir parçası haline geldi. Bu kadar mı önemli, her yol mübahtır kazanmak için. Siz başkanlığını yapmak istediğiniz kurumu olmayan şeylerden nasıl şikayet edersiniz. Sizin bol keseden verdiğiniz parayı, biz pazarlık yapıp indirince aklınıza ilk gelen şey dışarıdan para verdiler demek ki? Pazarlık yapmadan, 15! Pazarlık yapınca usulsüzlük, suç. Bana değil ki o, kulübe! Aynı İrfan Can'da olduğu gibi, SPK'ya şikayet ederim dediniz. İhbardır o. Allahtan kimse ciddiye almadı. Ama nereden nereye Sayın Aziz Yıldırım, nereden nereye! Sonra bu hocanın menajeriyle ne kadar iş yapmışız diye baktık, 2014'ten borç takmışlar adama, biz Bruno Alves alacağını 2021'de ödedik."
"OBRADOVIC 'LÜTFEN BORCU ÖDEYELİM' DEDİ
16.58 Ali Koç: "1 çivi çakmadınız diyorsunuz, çivi çakacak kulüp mü bıraktınız. Uçan kuşa borç vardı. Obradovic ile ilk toplantıda yeni sezonu planlayalım derken, 'Şu EuroLeague'e borcu ödeyelim, Final Four biletleri parasını vermemişiz, senden başka bir şey istemiyorum' dedi. Siz ve akıllı arkadaşlarınız ya sizi yanlış yönlendiriyorlar ya da gelişmelerden haberdar değiller. Hocamız, eminim bu stadyumdaki herkes pazar günü maça çıkmak isterdi. Yalnız, bütün kaynakları hocaya vermedik. Sevgili Acun'un dediği gibi çok iyi olan bir takımın üstüne iyi transferler monte edip önümüzdeki sene bambaşka mutluluklar, bir ve bütün Fenerbahçe'yi yaratacağız."
16.57 Ali Koç: "Finansal manevra alanımız geniş. 70 milyon euro'luk takım 200 milyon euro'ya geldi. Sponsorluklarımız arttı. Her alanda pozitif gelişmeler var. TV'ye çıksak şunu soracaktım; nasıl bir Fenerbahçe yönettiniz ki Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru olacak birini bulamadınız, nasıl oldu da Sarı Melekler'in hiçbir sponsoru yoktu. Şu an geldiğimiz noktada hiçbir takımımız da boş alan yok. Biz olağanüstü olumsuz şartlarda gemiyi yüzdürmeye devam ettik. Futbolu da rayına sokunca başarılar peş peşe gelecektir. 6-0 6-0 bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz. Benim 6 senemle, senin ilk 6 senen arasında 1 kupa fark var. Sonra açıldınız. Aynısı benim için de geçerli olacak, göreceksiniz. Biz, sizin gibi Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla, sadece heyecan uyandırmak adına altı boş vaatlerle değil somut, ayağı yere basan planlarla geleceğe hazırlamaya çalıştık, böyle devam edeceğiz."
"BENİM BİR KURUŞ ALACAĞIM YOKTUR"
16.53: Ali Koç: "Söylemekten mahcubiyet duyuyorum. Bu kulüpte alacağım 1 kuruş para yoktur. Hiç mahcubiyet duymadan, ben 150 milyon euro vermediysem beni mahkemeye verecekmiş. Hep tehdit, hep tehdit! Vermeyen namert olsun. Bir hukukçu bulursanız dava açacak, bir mahkeme bulursanız kabul edecek verin. Kulübümüzün 2014'ten önce kayıtları doğru dürüst yok. Tamer Yelkovan Bey, doğru dürüst yönetmemiş. Geçmişi bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki ben ve arkadaşlarım, kulüple yaptığımız ticari ilişkide sizin yaptığınız gibi mahsuplaşma yapmadık. Ne verdiniz bilinmiyor, aldıklarınız, mahsuplaştıklarınız biliniyor. Hiçbir alacağınız olmadığı biliniyor. İnsanlara çamur atarken biraz da şöyle düşünün, kendime yapılmasını istemediğimi başkasına yapmamalıyım. O öfkeniz yok olacaktır böyle düşünürseniz. Sağlığınıza da faydalı olacaktır. Ben kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi size yapmadım."
"AZİZ BEY GELİN AKŞAM BULUŞALIM"
16.51: Ali Koç: "Fenerbahçe başkanıyken kulübün için, renklerin için, milyonlar için elinden ne geliyorsa yapmak zaruriyetin vardır. Bilerek isteyerek hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye yanlış yapmadık. Bir gram niyetimizi sorgulayamazsınız. Kararları eleştirebilirsiniz ama ne varsa Fenerbahçe için yaptık. 6 yılın öyküsü olarak şunu söylemek istiyorum; kulübü aldığımızda Avrupa'nın finansal olarak en kötü kulübüydük. Dünyada pandemi oldu, faizler, enflasyon, kur uçtu, 6 yılda 100 milyon dolar yayın geliri kaybımız var, pandemiden 80, büyük sponsorlardan 18-20 milyon... Kontrolümüz dışındaki olaylara rağmen çok şükür ki bugünlere geldik. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Kulübe kendi ağzıyla batmış diyenler, tüm değişken faktörler yokken kulübü bu duruma getirdiler. Oturup şükredeceklerine devamlı belden aşağı vuruyorlar. Bugün bazı gerçekleri suratlarına bakarak söyleyecektim. Ayrılış şekline içim acıdı. Demokrasimize yakışmadı. İddialarının altının hepsi boş. Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Bizi çok yere şikayet ettiniz, şimdi de İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediyorsunuz. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum."
16.48: Ali Koç: "Biz devasa bir gücüz. 6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında 6 senede geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettik, özellikle finans ve strateji konularında. Futbol dışında tüm takım branşlarda ve olimpik şubelerde çok büyük başarılar elde ettiğimiz, ezeli rakiplerimizi ya yendiğimiz ya da devlet müessese takımlarıyla mücadele ettiğimiz anlarda başarı kazandık. Şunu söylemek istiyorum, borç şuydu, borç buydu falan hepsini bir yere koyun. Avrupa'nın batmaya en riskli takımı olmaktan çıkıp Mourinho'yu getirir noktaya geldik. Bunu kim küçümsüyorsa artniyetlidir. Biz o günlerden, o zamanki kulüp başkanının 'bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz. Oraları rayına soktuk, yatırımlara devam edeceğiz."
"3-5 KİŞİNİN BİLDİĞİ BİR ŞEYİ ANLATACAKTIM"
16.45: Ali Koç: "Ben çok şey söyleyecektim. Bugüne kadar 3-5 kişinin bildiği şeyleri istemeyerek 6 yıl boyunca içime attığım konuyu paylaşacaktım detaylı şekilde. Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, arkadan konuşmadan doğrucu Davut edasıyla insanların yüzüne söyleyen biri olarak söyleyeceğim şeyleri, söyleyeceğim kişi burada olmadığı için ne kadarını söyleyebilirim, hakikaten emin değilim."
16.43: Ali Koç: "Son 6 ayda o kadar çok yapıldı ve söylendi ki, özellikle son 2 haftada. İnsan olan insan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda 1 gram bile doğruluk payı olmadığı zaman, cevaplayamadığınız zaman isyan ediyorsunuz. Ben bugün onbinlerce kongre üyemizin, milyonlarca taraftarımızın huzurunda Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıllık liderini başkanını seçecek olan sizlere en doğru iklimi, en doğru bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. Benim en büyük hayalim son 6 senede kayıtsız şartsız beni ve arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiğinde eleştiren insanlara bundan 3 sene sonra iyi ki yapmışız, iyi ki dayanmışız, bakın iş nereden nereye geldi dedirtmek. Bununla beraber kaldırım taşı çıksa dahi ona oy veririm diyen pek çok sebeple eleştiren bir kısmı haklı sebepler, kayıtsız şartsız beni istemeyenlere dahi 'iyi ki adam dayanmış' demeleri. Seçilirsek en büyük arzumuz budur. Bunu becerebilirsek ne demek biliyor musunuz, Fenerbahçe çok başarılı ve bir bütün demektir. İnşallah o günleri de hep beraber yaşayacağız, göreceğiz."
"BEKLEDİĞİM BULUŞMA GERÇEKLEMEDİ"
16.41: Ali Koç: "Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Öncelikle şunu bilmenizi isterim, ruhumun ruhunuza en ihtiyaç olduğu bir dönemde, yani Fenerbahçelilik ruhunuza, buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş. Sadece beni destekleyenleri değil Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. Özellikle ben... Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü, 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı, yine olmadı."
16.40: Ali Koç kürsüye 'Dik dur eğilme bu taraftar seninle' ve 'Ali Koç burada dimdik ayakta
15.57: Erol Bilecik: "Gelir ve giderlerimiz arasındaki fark 34 milyon euro'luk bir artı vermiş durumda. Yalnız finansman giderleri, 42 milyon'luk finansman gideri, vergi ödemeleri ile sadece 12 milyon euro'luk bir zarar yazdığımızı görüyoruz. 612 milyon euro'luk bir borç alınan süreçte denk bir bütçe oluşturmayı başarabildik."
15.56: Erol Bilecik: "322 milyon euro'luk da bir giderimiz ortaya çıktı. Giderlerimizin gelirlerden yüksek olduğu ancak denk bir bütçe oluşturduğumuz görünmekte."
15.55: Erol Bilecik: "Toplam 305 milyon euro'luk gelir ile muhtemelen Avrupa'da çok önemli bir yerimiz var. Türkiye'nin gelir bütçesinde en büyük spor kulübü olduğunu da memnuniyetle söylüyorum."
15.46: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve ibra yönden ibra edildi.
15.41: Vefa Küçük: "Sayın Ali Koç seçimde sarı pusula rengini tercih etti, Sayın Aziz Yıldırım da beyaz rengi tercih etti."
15.39: Vefa Küçük: "Fenerbahçe'de torpil olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda torpil olur, Fenerbahçe'de olmaz."
13.30 Kongreden ayrılan Aziz Yıldırım, ofisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Yıldırım'ın açıklamaları;
"ALİ KOÇ 'KAVGA EDELİM' DEDİ"
"Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç ile beraber barış çağrısı yapmaktı. İki taraf da birbirine hakaret edecek duruma gelmişti, kongre ilerlediği zaman neler olabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi. Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır. Bu oldu bittilere göz yumanlar, yarın öbür gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa buna hiç şaşırmayacağım. Bu kongrede adaylığımın anlamını bu çerçevede düşünsün delegelerimiz. Hepsini oy kullanmaya davet ediyorum. Yarın seçim bitene kadar oradan ayrılmayacağım. Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi, halkın takımı Fenerbahçe mi? Biz halkız, holding değiliz."
"Mourinho'yu tartışmaya açmak kadar yanlış bir şey olamaz. O, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Şimdi zannediyorum konuşmalar oluyor, hep kendi lehine olan konuşmalar. Aleyhine olan konuşmacılar yok. Biz 'ortalığı sakinleştirelim' diyoruz, Ali Bey 'Kavga edelim' diyor. Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu."
"Ali Koç'un 'Gerekirse kavga edelim' sözüne ne dediniz?"
Aziz Yıldırım: "Ne diyeceğim? Güldüm geçtim."
"Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?"
"Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Anadolu kulüplerinin sahipliğe geçmesinden sonra büyük kulüplere geldi sıra. Ben buna karşıyım, biz İngiltere değiliz. 30 milyon taraftarımız varsa, kulübün sahibi onlardır."
"Şekip Bey'in oyu fazlaydı, karşı taraf çift el kaldırıyordu. Üst tribündeki insanlar sayılmadı, kale arkası sayılmadı. Böyle seçim mi olur? Önemli olan yapılan hareket ve tavır. Bu hareketler tribünleri başka yere götürecekti. Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz."
"BEN HEDEFİME ULAŞTIM"
"Ali Bey bana 'Kavga edelim' diyor ya! Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir seçim olması gerekiyor. Kara leke sürülmesin diye ayrılmayı daha uygun gördüm. Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım. Dış güç kim? Bunu açmanız lazım. TFF, hakemler diyorsanız doğru. Bunlar Fenerbahçe'nin aleyhine çalıştılar bu sene. Eğer bunlardan başka bir şey varsa bunu açmanız lazım. Benim orada kalmam Fenerbahçe'ye zarar verecekti, kavga çıkacaktı. Onu engellemek için ayrıldım. Düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar, çok gerginler. Biz sakiniz. Ben zaten 1 aydır yaptığım konuşmalarla Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım, onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım."
"ÇEKİLMEYECEĞİM"
"Çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım. Çekilmek falan yok, bugün ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı orada. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız. Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim. Ben 20 sene başkanlık yaptım bu kulübe, 'Şampiyon yapacağım' diyorum. Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek, ikinci sene Avrupa'da kupa kaldırmak, üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilmek istiyoruz. Transfer için bize söylenen bir isim yok, hocayla konuşmadan isim vermek doğru olmaz."
12.30 Acun Ilıcalı: "Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim. O takım sahaya çıktığı zaman maç başlamadan alkışlamaya başlayacağız. Görevimi tamamlayıp tribünlere, yanınıza döneceğim."
ACUN ILICALI: "MOURINHO BANA AZİZ YILDIRIM'I SORDU"
12.23 Acun Ilıcalı: "İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun. Siz kalkıp 'Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz suçlananlar; Fenerbahçe, Jose Mourinho ve menajeri oluyor. Bu hocamızın kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz? Siz yarın öbür gün Mourinho ile çalışırsanız, hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından birine, menajerine komisyon aldı dediniz. Mendes ve Mourinho 20 yıllık iki dost, Jose Mourinho bunu size sormayacak mı sandınız? 'Benim menajerime niye iftira attınız?' demeyecek mi? Hocamız önceki gün beni aradı ve 'Bu olanlar, bana söylenenler doğru mu?' dedi. İnşallah kazanırsanız beraber çalışabilirsiniz Mourinho'yla. Birbirimizi karaladığımız zaman Fenerbahçe'yi karalıyoruz, bunu hiç düşünmüyor musunuz? Biz böyle değildik arkadaşlar, bu tribünlerde hayatım geçti. Eski stadın tırmanma yerlerini bilen bilir. Ben o Fenerbahçe'yi istiyorum, hiç böyle şeyler olmazdı. Ali Şen başkandı, aslanlar gibi başkanlık yaptı. Hiç böyle çamur atma falan yoktu o zamanlar. Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım, birlik olmuş bir Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. En büyük biz olalım, çünkü en büyük biziz."
"AZİZ YILDIRIM'I MAHKEMEYE VERDİM"
12.21 Acun Ilıcalı: "Sevgili Mario Branco, hocamız, ben ve başkanımız güçlü Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için kolları sıvamış durumdayız. Geleceğe bakmamız lazım, birlik olmamız lazım, çamur atmamamız lazım. Yarın öbür gün bu stadı Türkiye'nin en güzel atmosferine çevirelim, sizden rica ediyorum. Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. . Amacım Fenerbahçeli, diğer başkan adayımıza destek olmaktı. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek."
12.20 Acun Ilıcalı: "Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız şey yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemiz'in başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor... Geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon, adaletin olmadığı bir sezon, hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon oldu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa..."
HULUSİ BELGÜ: "FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ"
12.09 Hulusi Belgü: "99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç."
12.08: Hulusi Belgü: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç."
11.53 Aziz Yıldırım saat 13:30'da, Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.
"AZİZ YILDIRIM TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANDI"
11.49: Vefa Küçük: "Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı, mücadeleli geçmiştir. Ancak bunların hepsi tüzüğe, teamüle, saygıya ve sevgiye uygun geçmiştir. Bugün kürsüye müsaade alınmadan gelinmiştir. Tamam, eski başkanımızdır itiraz etmedik. Şu bilinsin ki Sayın Ali Koç da konuşmak isterse bizden söz hakkı almalı. Kongreyi ben yönetiyorum, benden müsaade almadan kimse bu kürsüye çıkamaz, mikrofona geçip konuşamaz. Dünden beri benim hasta olduğum yalanını yaydılar. Çok şükür buradayım. Ben gerçekten hastayım, doğuştan Fenerbahçe'ye hastayım. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez."
11.40: Hakan Bilal Kutlualp: "Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp: "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan, 'Vefa Bey buyurun kürsüye' demesi demokratik bir davranış değil. Sayarsın bakarsın, sonucu söylersin, herkes saygı duymak zorundadır. Gereksiz yere henüz kongre başında gerginlik yaratıldı. Ne gerek var bunlara, burada herkes Fenerbahçeli."
11.33: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in kürsüdeki sözleri;
"Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına!"
"Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor."
AZİZ YILDIRIM NEDEN TERK ETTİ?
Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.
Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.
Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." dedi. Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı. Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.
11.13 Aziz Yıldırım: "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir."
11.11 Vefa Küçük: "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." Aziz Yıldırım ve ekibi, kürsünün etrafında...
11.09: FENERBAHÇE KONGRESİNDE GERGİNLİK!
Aziz Yıldırım: "Bir dakika beni dinleyin"
Vefa Küçük: "Benden söz almadınız"
Aziz Yıldırım: "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun."
11.06: Fenerbahçe Kulübü: "29 Şubat 2024 itibarıyla toplam yükümlülük tutarından Yönetim Kurulu alacakları arındırılmıştır; 1,521 milyar TL"
11.02: Fenerbahçe Kulübü, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.
11.00: Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 arası 36 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.
10.51: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Sponsorluk gelirlerimiz 47 milyon euro oldu."
10.34: Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
10.30: Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapılıyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.
10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.
09.55: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi Ülker Stadyumu'na geldi.
09.16: Aziz Yıldırım, tam 6 yılın ardından ilk kez kongre için Ülker Stadyumu tribünlerine geldi.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"Sıkı bir seçim olacak"
İki adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
Kongrenin ilk gününde yaşanan tüm gelişmeler burada...
17.40 Ali Koç: "Bu camia birbiriyle uğraşmaktan yoruldu, hep rakipler sevindi. Sen ben değil Fenerbahçe için birleşme zamanı. Yaşa Fenerbahçe! En büyük Fenerbahçe! İyi ki Fenerbahçe! Pazartesi yeni bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Hazırlanın."
17.37 Ali Koç: "Bir teknoloji şirketiyle iş yapmışız. 8.6 milyon dolar sözleşme falan var yok belli değil. Avans alıyoruz. 100 gün sonra 9.6 milyon dolar geri ödüyoruz. Parayı niye aldık belli değil, 100 gün sonra niye bu kadar yüksek faizle geri ödedik, belli değil, çözemiyoruz. Kulüp aleyhine işlemleri sık sık yaptığınızı tespit etmek... Bu konulara girmeyecektik size hürmetten ama bizim adımıza konuştuğunuz iftiralar, aşağılamalar, alay etmeler. Sizin de ayağınız yere bassın, dengenizi bulun Sayın Aziz Yıldırım. Ben 6 yılda olanları unutmaya razıyım. Bizden bunu bekleyen taraftarların istediğini yapıp güç birliği yapalım. Bu camianın hak ettiği yere gelmesinde sizin de tuzunuz olsun. Söz veriyorum, sizinle ilgili hiçbir konuya girmeyeceğim, siz hazırsanız. Camianın buna ihtiyacı var. Ne Aziz Yıldırım ne Ali Koç kendi yöntemleriyle 20 senedir kanser gibi yerleşmiş Anti - Fenerbahçe lobisiyle mücadele edemez. Başkanlık yapanlar böyle olursa camia kökünden ayrışır. Ben her şeye razıyım, her şeyi sineye çekmeye razıyım yeter ki Fenerbahçe menfaat sağlasın."
17.35 Ali Koç: "Holding mi olmalı, halkın takımı mı olmalı diye enteresan bir sözü var. Kendini kulübün üstünde görmek ne demek biliyor musunuz, kendini kulübün sahibi olarak görmek ne demek biliyor musunuz? Kulübün kaynaklarını belli dönemlerde kendi özel ihtiyaçlarınız için kullanıp sonra tekrar kulübün kasasına koymak, aradaki ödeme dönemin faizini vermek, yani kulüp üzerinden fonlanmak veya bir yöneticinizin yaptığı gibi futbolcularımıza yaptığımız ödemeleri, iki çekte toparlayıp sonra onun arkasından çekin arkasına imza atıp futbolculara da kişisel ileri tarihli çek verip, o tarih gelince bir daha ileri tarihli çek vermek, yani akçeli işe girmek. Futbolculara soruyoruz, kulüp menfaatleri ve FFP için diyorlar. Bu bahsettiğimiz rakamlar az buz rakamlar değil. Kulübün sahibiyseniz ne yaparsanız 1700 küsür kombineyi bir taraftar grubuna bilabedel verebilirsiniz. Kulübün sahibiyseniz bir yöneticiniz top oynadığı insanlara 90 küsür kombineyi bilabedel verebilirsiniz. Bunlar sizin yanınızda çalışan muhasebecinin sözleri, altı imzalı. Siz Fenerbahçe'nin sahibi gibi görmüşsünüz kendinizi. Siz futbolcularla olan konuyu bilmiyordunuz, öğrendikten sonra da bir şey yapmadınız. Bunların hiçbiri biz varken Fenerbahçe'de gerçekleşmez. O yüzden bu zihniyet dönmemeli."
17.31 Ali Koç: "Enteresandır, tam da borç tablosu anlatılırken kürsüye geldiniz. Sükünetle tartışma çağrıma cevap vermediniz. Sağlık olsun. Sahadan çekildiler diye laf ediyorsunuz mütemadiyen. Siz seçim sahasından çekilmediniz mi bu sabah giderek. Hayatta büyük konuşmamak lazım, başınıza gelir pek çok kez olduğu gibi."
17.26 Ali Koç: "Kürsüye çıkmak için 25 kişiyle Divan Başkanımızın tabiriyle 'kürsüyü işgal' etmenize hiç ama hiç gerek yoktu. 'Kavga çıkacak Ali Koç' dedim, 'Kavga edelim' dedi demişsiniz. İş öyle değil Sayın Başkan, nasıl biliyor musunuz? Geldiniz, elimi sıktınız, hayırlı olsun, kavga çıkacak dediniz. Ben de kavga çıkacaksa çıkacaktır dedim. Hatırlayın. Hafızanızı zorlayın. 'Genel kurula divana gelirim, ama kendi emniyetlerini sağlayabilirler mi, konuşursam neler olacağının farkında değiller mi, 20-30 kişi karşısında Ali Bey dağıldı' dediniz. Siz neymişsiniz ya! Herkesi korkutuyorsunuz, herkes sizden kaçıyor. Biz kavga falan istemiyoruz ama her zaman geçen sefer de olduğu gibi, kürsüden de hitap etmiyorsunuz, insanları korkmakla, dağılmakla suçluyorsunuz. Yahu siz kongreye gelince biz niye kendimizi korumak zorundayız. Siz esas ağzınızdan çıkan lafa dikkat edin. Bugünkü Divan seçimine itiraz ediyorsunuz ve diyorsunuz ki hepimizi zan altında bırakıyorsunuz, hepimizi çift kol kaldırmakla itham ediyorsunuz. Delegelerin dörtte biri delege değildi, kaçak girdiler diyorsunuz. Güvenlik kartlarını başka bir şey olarak medyaya ifade ediyorsunuz. Fenerbahçe'nin haklarını savunamıyormuşuz, güya haksızlığa uğramışsınız ama kendi hakkınızı savunmadan kaçıp gidiyorsunuz."
17.23 Ali Koç: "Sayın Başkan, niye bunu söyledim. Bugün burada yaşananlara, yaşatılanlara çok çok üzgünüm. Fenerbahçe'ye büyük emekler verdiniz, uğruna hapis yattınız. Maddi manevi fedakarlık yaptınız. Her şeye minnettarız. Ancak, insan değişir. Siz de değiştiniz ama çok değiştiniz. Garip değiştiniz. Bu benim için içler acısı bir durumdur. Geçmişte çok büyük işler yapan siz, bugün Fenerbahçe'yi sevmiyorsunuz. Siz kendinizi Fenerbahçe'den daha çok seviyorsunuz. Siz Türkiye'nin, hepimizin göz bebeği, milli değerlerin karşılığı, dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'yi kişisel ihtiraslarınızdan sahiplenmiyor, umursamıyorsunuz. Siz sadece Fenerbahçe'de başkan olmayı seviyor ve yahut başkanı olduğunuz Fenerbahçe'yi seviyorsunuz. Siz benden nefret ediyorsunuz, bu duyguyu aşamıyorsunuz. Ben sizden nefret etmiyorum. Sizin Ali Koç nefretiniz, Fenerbahçe sevginizin önüne geçmiş. Çok acı. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum, elimden geleni yapıyorum, emek veriyorum. Benim niyetimi sorgulayamazsınız. Vereceğiniz en önmeli kararlardan bir tanesi, tüm hırsıyla adeta Fenerbahçe ile kavga eden bir profil mi yoksa Fenerbahçe için mücadele eden bir adayın tarafı mı olacaksınız? Tablo çok net."
"AFFEDİLMEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK"
17.22 Ali Koç: "Bu sabah bir tatsızlık yaşandı. Yaşanmasaydı keşke. Bu bir mağduriyet midir, strateji midir. Eş dost arıyor, yarın gelmeye gerek yok, Bodrum'a gidiyorum falan diyenler var. Sakın ama sakın ha. Bu hatayı yapmayın. 25-30 bin kişinin yarın buraya gelmesi geliyor. Bu iş bitti, oldubitti havasına gelmesin. Biz kazanacağız. Pazartesi sabahı yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkacağız. Bu çağrıyı Aziz Yıldırım'a da yapmak istiyorum. Babam bana 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Rahmetli büyükbabamın naaşı çalındı, hatırlayan hatırlar, 8 ay bulamadık. Sonra aynı kabristanda bulundu 8 ay sonra, Allah kimseye göstermesin. Bir aile mensubuna 'Affeder misiniz' denildi, çok tepki gösterdi. Ben de arkadan yürüyordum. Babama da sordular, 'Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur' dedi. Bu bana garip geldi, 27 sene evvel falan oldu. Söz konusu Fenerbahçe'nin menfaatlerinde birleşmeyse affedilmeyecek hiçbir şey yoktur!"
17.21 Ali Koç: "Bu sene çok güçlü ve mali açıdan kudretli, kuvvetli yönetimimiz var. Biliyorsunuz, Bankalar Birliği gelirlerimizin yüzde 50'sini aldı. Bize bir stadyum projesi gösterildi, 3 ay dendi, sonra uyandılar, sonra 6 ay dediler. Neyse bir şey demiyorum. Mühendislere göre olmaz bu."
17.20 Ali Koç: "Maltepe'deki 125 dönümlük akademi arazisi. 7 saha yetmez, 12 saha lazım diyor. Haklı ama bir yerden başlamak lazım. Birçok kulübe örnek olacak. İdmanlarımız yaz hazırlıklarımız 2 sezon sonra orada olacak."
17.19 Ali Koç: "Bir kale arkası tribününde 3 tane numune var şu an. Ayakta daha fazla taraftar alabilmek için yapılan bir çalışma. Mevzuata göre UEFA maçlarında ayakta durmak yok ama 5 ülkede deniyorlar. Biz de denemeye girmek istedik. Önümüzdeki sezon deneyecekler. Eğer izni alamazsak, zaten oturulmuyor orada, mavi renkte daha dar oturaklar olacak ve kapasite artacak."
"BORCUMUZ SAĞLIKLI SEVİYEYE DÜŞECEK"
17.12 Ali Koç: "Camianın gücünü Fenerbahçe'nin başarısı için kullanmalıyız. Biz birbirimize karşı kullanıyoruz. Kim seçilirse seçilsin pazartesi sabahından itibaren geçmişi unutup yeni sayfa açmamız lazım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sizler de bu yolculuğun parçası olursunuz. Ben size şu sözü vereceğim, Fenerbahçe ekonomik açıdan Türkiye'nin en güçlü kulübü olmalıdır. En iyi ekonomiyi yaratmak için Bankalar Birliği'nden çıkmamız lazım, hep faiz hep faiz. Ana para bu kadar yüksek oldukça faiz giderleri tüm gelirlerimizi götürüyor. Hükümetimiz çok güzel bir anlaşma yaptı. Onun gerçeklerini yerine getiriyoruz. Bir kere halka arz oranı en düşük kulüp Fenerbahçe. Stadyum ismimizi yenileyeceğiz, aralık ocak ayına yenileriz, 10 yıllık. Şu an 130-140 milyon dolar, 90 milyon dolar olmaz bu sefer. Kırdırttık, bunu verdik. Kırdırıp ne yapacağız, bankaya vereceğiz, ana parayı kullanacağız. O zaman çok daha sağlıklı seviyeye düşecek borcumuz. Büyüyen ekonomimiz var, o da yetmedi gayrımenkullerimiz var. Ne borcu, uğraşmıyorum diyor Sayın Başkan, uğraşmadığı için buraya geldi borç. Biz hem şampiyon yapmalıyız hem de sağlıklı omurga oluşturmalıyız. Salonu satarım diyor. Aynı kişi diyor ki, gayrımenkullerin satılmasına onay vermeyin diyor. Sadece siz satarsanız mı onaylayacağız ama içiniz rahat olsun."
17.10 Ali Koç: "Fenerbahçe'ye 20 yıldır sistemli saldırılar var. Niye biliyor musunuz, çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe'nin adil misyonu var, ipi kimseye bağlı değil, Cumhuriyet'in tüm değerlerini damarlarında yaşamaktadır, kupa için taviz verdiremezler. Tarihte böyle gelecek böyle gidecek inşallah. Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar sözleri isyanın sözleriydi, camiayı ayağa kaldırma sözleriydi. Teslimiyet, umutsuzluk değildi. Olsaydı bu takım, o son derbiyi alamazdı, son haftaya şansını taşıyamazdı, rakibi bu kadar ittirilmesine rağmen. Bunun üzerinden seçim kampanyası dizayn ediyor olmak acz içinde olmaktır."
17.07 Ali Koç: "Bana haksızca çok sert vuruyorsunuz. Bu bir yol haritası. Öyle kolay değil takımı ligden çekmek. Fenerbahçe başkanı kurusıkı ateş etmez diyor. Siz hiç ateş ettiniz mi? Hangi konuda ateş edip bir şey elde ettiniz. Biz isyan bayrağı çektik, biz çekince Türk futbolunda neler olduğunu hatırlatayım. Ülkede bahis operasyonu başladı. Yabancı VAR hakemleri geldi. Saha hakemleri yabancı olacaktı, talihsiz yumruk olayından dolayı cesaret edemediler. İmza kampanyası başladı. Mecburen seçim çağrısı yaptı. Bunlar kendiliğinden mi oldu! Devamı da var. Bu işi Avrupa boyutuna taşıdığımız zaman, bakın taşlar nasıl yerinden oynayacak. 20 sene sonra ilk defa çok adaylı TFF seçimine gidiyoruz."
17.06 Ali Koç: "Ben neden aday oldum, neden karar değiştirdim, ağzımdan bir laf çıktı, pişir pişir onu söylüyorlar. Kimlerin ağzından ne laflar çıkıyor, hemen unutuluyor. Pek çok konuşmacının, Erol Bey'in ve benim biraz anlattığım kulübümüzü bu duruma getiren zihniyetten, kendi malı gibi yöneten insanlardan kurtarmak için, dönmemeleri için aday oldum. Makyaj düşünce son 1 haftada ne kadar haklı olduğumu görüyorsunuz. Güleç, çocukları düşünen, şakacı imaj çabuk gitti, eski hatırladığımız kızgın, tehditkar, sabırsız, vicdansız kişi geri geldi. Bir kere teşekkür etmediniz, bir kere kutlamadınız. 6 senede hiçbir şey yok muydu kulübün yanında durabileceğiniz. Bırakın yanımızda durmayı Trabzon'da bizi suçladınız bizi bizi! 3 Temmuz'da neler yaşadığımızı siz biliyorsunuz, bana 'kaçtı' dediniz. Şu anki Yüksek Divan Kurulu başkanına dedirttiniz. Ben kaçmadım, dimdik yanınızdayım. Yönetici başkan değildim, kapı kapı dolaştım 650 bin imza topladım, 'Adalete Fener Yak' dedik. Onu da beğenmediniz. Siz bir şey söyleyin, Fenerbahçe'nin yenilgilerinden sonra vur patlasın çal oynasın restoranlarda poz vermek dışında ne yaptınız. Nihat Özdemir'i hatırlamıyor musunuz dava arkadaşınızı. Utanmadan sıkılmadan bir seçim kazanmak için bunları söylediniz. Azılı Galatasaraylı'yı FBTV'ye çıkartıp hakkımda onları söylettiniz. Bu mu liderlik!"
"İYİ Kİ DEVAM ETMİŞ DİYECEKSİNİZ"
17.02 Ali Koç: "Sadece güvenmenizi istiyorum. Güvenmemeniz için çok sebep olabilir, onun için çok mahcubum, çok mahcubuz. Bu öyle bir mahcubiyet ki 3 sene sonra ifade ettiğim hayallerimin de fitilini ateşleyen bir mahcubiyet. 'İyi ki Ali Başkan ile devam ettik' dedirteceğim size! Bana karşı olumsuz düşünce içinde olan, Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyen, kararsız olup hiçbirimizi istemeyen, hepinize borcum var. Hiçbir kırgınlığım da yok inanın. Tek kırgınlığım Çubuklu formayı giyen çocuklara yapılan haksız tezahüratlar. Biz bu işi kafaya taktık. Cam tavanı kıracağız. Zincirleri kırıp ulusal ve uluslararası başarılar kazanacağız!"
17.00: Ali Koç: "Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi finalinde en çok biz konuşulduk. Rakibimizin haksız kazandığı şampiyonluk 48 saat ya konuşuldu ya konuşulmadı. İşte Fenerbahçe böyle bir camiadır."
16.59: Ali Koç: "Şampiyonluk sözü vermeyeceğim kuvvette bir takım kuracağız. Mourinho'ya inanıyor, güveniyoruz. Ailemizin bir parçası haline geldi. Bu kadar mı önemli, her yol mübahtır kazanmak için. Siz başkanlığını yapmak istediğiniz kurumu olmayan şeylerden nasıl şikayet edersiniz. Sizin bol keseden verdiğiniz parayı, biz pazarlık yapıp indirince aklınıza ilk gelen şey dışarıdan para verdiler demek ki? Pazarlık yapmadan, 15! Pazarlık yapınca usulsüzlük, suç. Bana değil ki o, kulübe! Aynı İrfan Can'da olduğu gibi, SPK'ya şikayet ederim dediniz. İhbardır o. Allahtan kimse ciddiye almadı. Ama nereden nereye Sayın Aziz Yıldırım, nereden nereye! Sonra bu hocanın menajeriyle ne kadar iş yapmışız diye baktık, 2014'ten borç takmışlar adama, biz Bruno Alves alacağını 2021'de ödedik."
"OBRADOVIC 'LÜTFEN BORCU ÖDEYELİM' DEDİ
16.58 Ali Koç: "1 çivi çakmadınız diyorsunuz, çivi çakacak kulüp mü bıraktınız. Uçan kuşa borç vardı. Obradovic ile ilk toplantıda yeni sezonu planlayalım derken, 'Şu EuroLeague'e borcu ödeyelim, Final Four biletleri parasını vermemişiz, senden başka bir şey istemiyorum' dedi. Siz ve akıllı arkadaşlarınız ya sizi yanlış yönlendiriyorlar ya da gelişmelerden haberdar değiller. Hocamız, eminim bu stadyumdaki herkes pazar günü maça çıkmak isterdi. Yalnız, bütün kaynakları hocaya vermedik. Sevgili Acun'un dediği gibi çok iyi olan bir takımın üstüne iyi transferler monte edip önümüzdeki sene bambaşka mutluluklar, bir ve bütün Fenerbahçe'yi yaratacağız."
16.57 Ali Koç: "Finansal manevra alanımız geniş. 70 milyon euro'luk takım 200 milyon euro'ya geldi. Sponsorluklarımız arttı. Her alanda pozitif gelişmeler var. TV'ye çıksak şunu soracaktım; nasıl bir Fenerbahçe yönettiniz ki Fenerbahçe'nin göğüs sponsoru olacak birini bulamadınız, nasıl oldu da Sarı Melekler'in hiçbir sponsoru yoktu. Şu an geldiğimiz noktada hiçbir takımımız da boş alan yok. Biz olağanüstü olumsuz şartlarda gemiyi yüzdürmeye devam ettik. Futbolu da rayına sokunca başarılar peş peşe gelecektir. 6-0 6-0 bunu ağzınıza taktınız. Haklı da olabilirsiniz. Benim 6 senemle, senin ilk 6 senen arasında 1 kupa fark var. Sonra açıldınız. Aynısı benim için de geçerli olacak, göreceksiniz. Biz, sizin gibi Fenerbahçe'yi gündelik savrulmalarla, sadece heyecan uyandırmak adına altı boş vaatlerle değil somut, ayağı yere basan planlarla geleceğe hazırlamaya çalıştık, böyle devam edeceğiz."
"BENİM BİR KURUŞ ALACAĞIM YOKTUR"
16.53: Ali Koç: "Söylemekten mahcubiyet duyuyorum. Bu kulüpte alacağım 1 kuruş para yoktur. Hiç mahcubiyet duymadan, ben 150 milyon euro vermediysem beni mahkemeye verecekmiş. Hep tehdit, hep tehdit! Vermeyen namert olsun. Bir hukukçu bulursanız dava açacak, bir mahkeme bulursanız kabul edecek verin. Kulübümüzün 2014'ten önce kayıtları doğru dürüst yok. Tamer Yelkovan Bey, doğru dürüst yönetmemiş. Geçmişi bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki ben ve arkadaşlarım, kulüple yaptığımız ticari ilişkide sizin yaptığınız gibi mahsuplaşma yapmadık. Ne verdiniz bilinmiyor, aldıklarınız, mahsuplaştıklarınız biliniyor. Hiçbir alacağınız olmadığı biliniyor. İnsanlara çamur atarken biraz da şöyle düşünün, kendime yapılmasını istemediğimi başkasına yapmamalıyım. O öfkeniz yok olacaktır böyle düşünürseniz. Sağlığınıza da faydalı olacaktır. Ben kendime yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi size yapmadım."
"AZİZ BEY GELİN AKŞAM BULUŞALIM"
16.51: Ali Koç: "Fenerbahçe başkanıyken kulübün için, renklerin için, milyonlar için elinden ne geliyorsa yapmak zaruriyetin vardır. Bilerek isteyerek hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye yanlış yapmadık. Bir gram niyetimizi sorgulayamazsınız. Kararları eleştirebilirsiniz ama ne varsa Fenerbahçe için yaptık. 6 yılın öyküsü olarak şunu söylemek istiyorum; kulübü aldığımızda Avrupa'nın finansal olarak en kötü kulübüydük. Dünyada pandemi oldu, faizler, enflasyon, kur uçtu, 6 yılda 100 milyon dolar yayın geliri kaybımız var, pandemiden 80, büyük sponsorlardan 18-20 milyon... Kontrolümüz dışındaki olaylara rağmen çok şükür ki bugünlere geldik. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Kulübe kendi ağzıyla batmış diyenler, tüm değişken faktörler yokken kulübü bu duruma getirdiler. Oturup şükredeceklerine devamlı belden aşağı vuruyorlar. Bugün bazı gerçekleri suratlarına bakarak söyleyecektim. Ayrılış şekline içim acıdı. Demokrasimize yakışmadı. İddialarının altının hepsi boş. Bir de konuşmayı basına vermişler. Yoksunuz burada. Sayın Başkan çok geç değil. Saat 5'e geliyor. Akşam istediğiniz yerde TV'ye çıkalım. Hadi burada size muhtelif sebeplerden hakkınız yendiğini savunabilirsiniz, bize göre öyle değil, kameralarda kayıtlı mevcut. Bizi çok yere şikayet ettiniz, şimdi de İçişleri Bakanlığı'na şikayet ediyorsunuz. Fırsat bu fırsat. Konuşmanızı yapamadınız. Bu çağrı tarihte son kez olacak, bir daha olmayacak. İstediğiniz yerde akşam buluşalım, söyleyemediklerinizi söyleyin. Ben söyleyemediklerimi yüzünüze bakıp söylemek istiyorum."
16.48: Ali Koç: "Biz devasa bir gücüz. 6 seneyi beraber geçirdik. Bana sorarsanız futbol dışında 6 senede geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettik, özellikle finans ve strateji konularında. Futbol dışında tüm takım branşlarda ve olimpik şubelerde çok büyük başarılar elde ettiğimiz, ezeli rakiplerimizi ya yendiğimiz ya da devlet müessese takımlarıyla mücadele ettiğimiz anlarda başarı kazandık. Şunu söylemek istiyorum, borç şuydu, borç buydu falan hepsini bir yere koyun. Avrupa'nın batmaya en riskli takımı olmaktan çıkıp Mourinho'yu getirir noktaya geldik. Bunu kim küçümsüyorsa artniyetlidir. Biz o günlerden, o zamanki kulüp başkanının 'bu kulüp batmış' sözlerinden çıkıp geçen seneki takımı kuruyorsak doğru yoldayız. Daha yeni başlıyoruz. Oraları rayına soktuk, yatırımlara devam edeceğiz."
"3-5 KİŞİNİN BİLDİĞİ BİR ŞEYİ ANLATACAKTIM"
16.45: Ali Koç: "Ben çok şey söyleyecektim. Bugüne kadar 3-5 kişinin bildiği şeyleri istemeyerek 6 yıl boyunca içime attığım konuyu paylaşacaktım detaylı şekilde. Ben mertçe savaşmayı, insanların gözünün içine bakarak mücadele etmeyi, arkadan konuşmadan doğrucu Davut edasıyla insanların yüzüne söyleyen biri olarak söyleyeceğim şeyleri, söyleyeceğim kişi burada olmadığı için ne kadarını söyleyebilirim, hakikaten emin değilim."
16.43: Ali Koç: "Son 6 ayda o kadar çok yapıldı ve söylendi ki, özellikle son 2 haftada. İnsan olan insan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda, söylenen yalanlarda 1 gram bile doğruluk payı olmadığı zaman, cevaplayamadığınız zaman isyan ediyorsunuz. Ben bugün onbinlerce kongre üyemizin, milyonlarca taraftarımızın huzurunda Fenerbahçe'nin bundan sonraki 3 yıllık liderini başkanını seçecek olan sizlere en doğru iklimi, en doğru bilgilendirmeyi sunmayı hedefliyordum. Benim en büyük hayalim son 6 senede kayıtsız şartsız beni ve arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiğinde eleştiren insanlara bundan 3 sene sonra iyi ki yapmışız, iyi ki dayanmışız, bakın iş nereden nereye geldi dedirtmek. Bununla beraber kaldırım taşı çıksa dahi ona oy veririm diyen pek çok sebeple eleştiren bir kısmı haklı sebepler, kayıtsız şartsız beni istemeyenlere dahi 'iyi ki adam dayanmış' demeleri. Seçilirsek en büyük arzumuz budur. Bunu becerebilirsek ne demek biliyor musunuz, Fenerbahçe çok başarılı ve bir bütün demektir. İnşallah o günleri de hep beraber yaşayacağız, göreceğiz."
"BEKLEDİĞİM BULUŞMA GERÇEKLEMEDİ"
16.41: Ali Koç: "Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Öncelikle şunu bilmenizi isterim, ruhumun ruhunuza en ihtiyaç olduğu bir dönemde, yani Fenerbahçelilik ruhunuza, buraya geldiniz. 9 bin kişi bugün gelmiş. Sadece beni destekleyenleri değil Sayın Aziz Yıldırım'ı destekleyenlere de canı gönülden teşekkür ediyorum. Fenerbahçe demokrasisine hep beraber değer kattık. Çok farklı bir gün bekliyorduk. Özellikle ben... Niye farklı bir gün bekliyordum? Çünkü, 6 senedir hayal ettiğim çok istediğim ama gerçekleşmeyen buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı, yine olmadı."
16.40: Ali Koç kürsüye 'Dik dur eğilme bu taraftar seninle' ve 'Ali Koç burada dimdik ayakta
15.57: Erol Bilecik: "Gelir ve giderlerimiz arasındaki fark 34 milyon euro'luk bir artı vermiş durumda. Yalnız finansman giderleri, 42 milyon'luk finansman gideri, vergi ödemeleri ile sadece 12 milyon euro'luk bir zarar yazdığımızı görüyoruz. 612 milyon euro'luk bir borç alınan süreçte denk bir bütçe oluşturmayı başarabildik."
15.56: Erol Bilecik: "322 milyon euro'luk da bir giderimiz ortaya çıktı. Giderlerimizin gelirlerden yüksek olduğu ancak denk bir bütçe oluşturduğumuz görünmekte."
15.55: Erol Bilecik: "Toplam 305 milyon euro'luk gelir ile muhtemelen Avrupa'da çok önemli bir yerimiz var. Türkiye'nin gelir bütçesinde en büyük spor kulübü olduğunu da memnuniyetle söylüyorum."
15.46: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, mali ve ibra yönden ibra edildi.
15.41: Vefa Küçük: "Sayın Ali Koç seçimde sarı pusula rengini tercih etti, Sayın Aziz Yıldırım da beyaz rengi tercih etti."
15.39: Vefa Küçük: "Fenerbahçe'de torpil olmaz. Türkiye Futbol Federasyonu'nda torpil olur, Fenerbahçe'de olmaz."
13.30 Kongreden ayrılan Aziz Yıldırım, ofisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Yıldırım'ın açıklamaları;
"ALİ KOÇ 'KAVGA EDELİM' DEDİ"
"Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç ile beraber barış çağrısı yapmaktı. İki taraf da birbirine hakaret edecek duruma gelmişti, kongre ilerlediği zaman neler olabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi. Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır. Bu oldu bittilere göz yumanlar, yarın öbür gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa buna hiç şaşırmayacağım. Bu kongrede adaylığımın anlamını bu çerçevede düşünsün delegelerimiz. Hepsini oy kullanmaya davet ediyorum. Yarın seçim bitene kadar oradan ayrılmayacağım. Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi, halkın takımı Fenerbahçe mi? Biz halkız, holding değiliz."
"Mourinho'yu tartışmaya açmak kadar yanlış bir şey olamaz. O, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Şimdi zannediyorum konuşmalar oluyor, hep kendi lehine olan konuşmalar. Aleyhine olan konuşmacılar yok. Biz 'ortalığı sakinleştirelim' diyoruz, Ali Bey 'Kavga edelim' diyor. Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu."
"Ali Koç'un 'Gerekirse kavga edelim' sözüne ne dediniz?"
Aziz Yıldırım: "Ne diyeceğim? Güldüm geçtim."
"Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?"
"Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Anadolu kulüplerinin sahipliğe geçmesinden sonra büyük kulüplere geldi sıra. Ben buna karşıyım, biz İngiltere değiliz. 30 milyon taraftarımız varsa, kulübün sahibi onlardır."
"Şekip Bey'in oyu fazlaydı, karşı taraf çift el kaldırıyordu. Üst tribündeki insanlar sayılmadı, kale arkası sayılmadı. Böyle seçim mi olur? Önemli olan yapılan hareket ve tavır. Bu hareketler tribünleri başka yere götürecekti. Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz."
"BEN HEDEFİME ULAŞTIM"
"Ali Bey bana 'Kavga edelim' diyor ya! Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir seçim olması gerekiyor. Kara leke sürülmesin diye ayrılmayı daha uygun gördüm. Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım. Dış güç kim? Bunu açmanız lazım. TFF, hakemler diyorsanız doğru. Bunlar Fenerbahçe'nin aleyhine çalıştılar bu sene. Eğer bunlardan başka bir şey varsa bunu açmanız lazım. Benim orada kalmam Fenerbahçe'ye zarar verecekti, kavga çıkacaktı. Onu engellemek için ayrıldım. Düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar, çok gerginler. Biz sakiniz. Ben zaten 1 aydır yaptığım konuşmalarla Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım, onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım."
"ÇEKİLMEYECEĞİM"
"Çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım. Çekilmek falan yok, bugün ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı orada. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız. Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim. Ben 20 sene başkanlık yaptım bu kulübe, 'Şampiyon yapacağım' diyorum. Avrupa'da gidebildiğimiz yere gitmek, ikinci sene Avrupa'da kupa kaldırmak, üçüncü sene Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar gidebilmek istiyoruz. Transfer için bize söylenen bir isim yok, hocayla konuşmadan isim vermek doğru olmaz."
12.30 Acun Ilıcalı: "Tarihin en güçlü Fenerbahçe kadrosunu kurmak için her şeyimi vereceğim. O takım sahaya çıktığı zaman maç başlamadan alkışlamaya başlayacağız. Görevimi tamamlayıp tribünlere, yanınıza döneceğim."
ACUN ILICALI: "MOURINHO BANA AZİZ YILDIRIM'I SORDU"
12.23 Acun Ilıcalı: "İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan önemli olmamalı. Bir seçimi kazanmak için her yol mübah mı? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Biz kahrolalım, Aziz Yıldırım başkan olsun. Siz kalkıp 'Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz suçlananlar; Fenerbahçe, Jose Mourinho ve menajeri oluyor. Bu hocamızın kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz? Siz yarın öbür gün Mourinho ile çalışırsanız, hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından birine, menajerine komisyon aldı dediniz. Mendes ve Mourinho 20 yıllık iki dost, Jose Mourinho bunu size sormayacak mı sandınız? 'Benim menajerime niye iftira attınız?' demeyecek mi? Hocamız önceki gün beni aradı ve 'Bu olanlar, bana söylenenler doğru mu?' dedi. İnşallah kazanırsanız beraber çalışabilirsiniz Mourinho'yla. Birbirimizi karaladığımız zaman Fenerbahçe'yi karalıyoruz, bunu hiç düşünmüyor musunuz? Biz böyle değildik arkadaşlar, bu tribünlerde hayatım geçti. Eski stadın tırmanma yerlerini bilen bilir. Ben o Fenerbahçe'yi istiyorum, hiç böyle şeyler olmazdı. Ali Şen başkandı, aslanlar gibi başkanlık yaptı. Hiç böyle çamur atma falan yoktu o zamanlar. Ben yeni bir Fenerbahçe için buradayım, birlik olmuş bir Fenerbahçe için buradayım. Kendimize değil, rakiplere korku salmak için buradayım. En büyük biz olalım, çünkü en büyük biziz."
"AZİZ YILDIRIM'I MAHKEMEYE VERDİM"
12.21 Acun Ilıcalı: "Sevgili Mario Branco, hocamız, ben ve başkanımız güçlü Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe için kolları sıvamış durumdayız. Geleceğe bakmamız lazım, birlik olmamız lazım, çamur atmamamız lazım. Yarın öbür gün bu stadı Türkiye'nin en güzel atmosferine çevirelim, sizden rica ediyorum. Göreve davet edildikten sonra hakkımda atılmadık çamur kalmadı. İnsanlar demediğini bırakmadı, önemli değil. Sayın Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Yıllarca dostluğumuz vardı, programıma konuk oldu, onu zor durumdayken hapiste ziyaret ettim, evine defalarca gittim. . Amacım Fenerbahçeli, diğer başkan adayımıza destek olmaktı. Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Bunun üzerine sayın Aziz Yıldırım bana çok ağır şeyler söyledi. Ben onlara cevap vermek istemiyorum, kendisini mahkemeye verdim zaten. Adalet gerekli cevabı verecek."
12.20 Acun Ilıcalı: "Çok güzel bir takımın taraftarlarıyız. Bence birlik olduğumuzda yıkamayacağımız şey yok. Genç yaşta çok zor şeyler yaşadım, anne ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hayata tutunurken hep iyi şeyler düşündüm, Allah da bana hep daha fazlasını verdi. Kendi kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Bu dönemde beni en mutlu eden şeylerden biri Fenerbahçemiz'in başarısı oldu, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Gördüğüm tablo, başkanımız Ali Koç'u takdir etmemi gerektiriyor. Onun geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon euro borç, maaşlar ödenmiyor... Geldiğim Fenerbahçe'de ise kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen bir sezon, adaletin olmadığı bir sezon, hep beraber burada buluşup bütün Türkiye'ye bu mesajı verdiğimiz bir sezon oldu. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa..."
HULUSİ BELGÜ: "FENERBAHÇE İÇİN ALİ KOÇ"
12.09 Hulusi Belgü: "99 gol atan, 99 puan toplayan, son Galatasaray maçında gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren takımımızı tebrik etme inceliği gösterdiği için Ali Koç. 'Konuşursam yer yerinden oynar' demeyip yumruğunu gerçekten masaya vurduğu için Ali Koç. Karşı yönetime giren üyeleri 'Fetocu, Adnancı' diye yaftalamadığı için Ali Koç. Her daim Fenerbahçe'nin yanında olacağı için Ali Koç. Bu sene şampiyon olacağı için Ali Koç, Fenerbahçe için Ali Koç."
12.08: Hulusi Belgü: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Artık sadece eleştirmek değil, maddi ve manevi her şeyimi Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Büyük bir özveri ile batık bir kulübe sahip çıktığı için Ali Koç diyorum. 'Ben Fenerbahçeyim' demediği için, 'Burası benim, seni içeri almıyorum' demediği için, taraftara 'Siz bu stada sokmam' demediği için, 'Göğüs reklamı almam' deyip Katar Şeyhi'nin formamıza koymadığı için, genel kurulda konuşan üyeleri tehdit etmediği için, Alex gibi bir değeri harcamadığı için, 'Şampiyon olmasak ne olur?' demediği için, şampiyon hocaları kendisinin önüne geçer diye göndermediği için, Riyad'da Atatürk'e ve Cumhuriyet'e sahip çıktığı için, otobüsümüz kurşunladığında 1 hafta sonra maça çıkmadığı için Ali Koç."
11.53 Aziz Yıldırım saat 13:30'da, Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapacak.
"AZİZ YILDIRIM TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANDI"
11.49: Vefa Küçük: "Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı, mücadeleli geçmiştir. Ancak bunların hepsi tüzüğe, teamüle, saygıya ve sevgiye uygun geçmiştir. Bugün kürsüye müsaade alınmadan gelinmiştir. Tamam, eski başkanımızdır itiraz etmedik. Şu bilinsin ki Sayın Ali Koç da konuşmak isterse bizden söz hakkı almalı. Kongreyi ben yönetiyorum, benden müsaade almadan kimse bu kürsüye çıkamaz, mikrofona geçip konuşamaz. Dünden beri benim hasta olduğum yalanını yaydılar. Çok şükür buradayım. Ben gerçekten hastayım, doğuştan Fenerbahçe'ye hastayım. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez."
11.40: Hakan Bilal Kutlualp: "Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Hakan Bilal Kutlualp: "Fethi Pekin'in Divan Başkanlığı oylamasındaki tutumu demokratik teammüllere uygun değildi. Vefa Bey'in adını söyleyip el kaldıranlara bakıp 'oylamaya gerek yok' demesi yanlış, yüksek itirazlardan sonra Şekip Bey'in adını söyleyip hiç bakmadan, 'Vefa Bey buyurun kürsüye' demesi demokratik bir davranış değil. Sayarsın bakarsın, sonucu söylersin, herkes saygı duymak zorundadır. Gereksiz yere henüz kongre başında gerginlik yaratıldı. Ne gerek var bunlara, burada herkes Fenerbahçeli."
11.33: Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in kürsüdeki sözleri;
"Cahil ile girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına!"
"Son sözüm, bu sözü hak edenlere olsun; Korkakların ömrü, cesurların dedikodusuyla geçiyor."
AZİZ YILDIRIM NEDEN TERK ETTİ?
Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.
Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.
Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." dedi. Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı. Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.
11.13 Aziz Yıldırım: "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir."
11.11 Vefa Küçük: "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." Aziz Yıldırım ve ekibi, kürsünün etrafında...
11.09: FENERBAHÇE KONGRESİNDE GERGİNLİK!
Aziz Yıldırım: "Bir dakika beni dinleyin"
Vefa Küçük: "Benden söz almadınız"
Aziz Yıldırım: "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun."
11.06: Fenerbahçe Kulübü: "29 Şubat 2024 itibarıyla toplam yükümlülük tutarından Yönetim Kurulu alacakları arındırılmıştır; 1,521 milyar TL"
11.02: Fenerbahçe Kulübü, Mayıs 2018'de 612 milyon euro olan borcun Şubat 2024'te 307 milyon euro'ya indiğini açıkladı.
11.00: Fenerbahçe Kulübü, 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 arası 36 milyon euro zarar ettiğini açıkladı.
10.51: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan: "Sponsorluk gelirlerimiz 47 milyon euro oldu."
10.34: Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
10.30: Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapılıyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.
10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.
09.55: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi Ülker Stadyumu'na geldi.
09.16: Aziz Yıldırım, tam 6 yılın ardından ilk kez kongre için Ülker Stadyumu tribünlerine geldi.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
"Sıkı bir seçim olacak"
İki adayın konuşmalarına baktığımız zaman sakin bir kongre olmayacağı açık. Yenilir-yutulur şeyler söylemiyorlar. Olay kupa ve transferden çıkıp kulüp kaynaklarının keyfi harcanmasına kadar geldi. Bu nedenle tribünlere gelenler artan tansiyonla Fenerbahçeliliklerini unutup "Azizci-Alici" gibi davranacaklar. Ali Koç, Mourinho imzasıyla öfkeli taraftarların tekrar rüzgarını arkasına aldı. Acun Ilıcalı'yı da ekranlara soktular. Aziz Yıldırım da tek başına kendini ifade etmeye çalışıyor. Biraz yalnız kaldı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.