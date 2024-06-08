CANLI: Fenerbahçe'de kongre heyecanı

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.
CANLI AKTARIYORUZ - TIKLAYIN
10.34: Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
10.30: Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapılıyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.
10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.
09.55: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi Ülker Stadyumu'na geldi.
09.16: Aziz Yıldırım, tam 6 yılın ardından ilk kez kongre için Ülker Stadyumu tribünlerine geldi.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL PROGRAMI
1. GÜN (8 HAZİRAN 2024
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
5- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,
7- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
8- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
9- 01.06.2024 – 31.05.2025 Bütçesi'nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,
11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
12- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
13- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
14- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
15- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran'ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
16- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,
17- Birinci Gün'ün Kapanışı.
2. GÜN (9 HAZİRAN 2024)
1- Seçimler,
a. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
b. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
c. Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
d. Sicil Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
e. Balotaj Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
f. Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
2- Seçim Sonuçlarının Açıklanması,
3- İkinci Günün ve Genel Kurul'un Kapanışı.
CANLI AKTARIYORUZ - TIKLAYIN
10.34: Vefa Küçük: "Sizlerin oylarıyla bugünkü seçimli genel kurulu yönetmek üzere görev aldık. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Şekip Mosturoğlu çok değerli bir kardeşimizdir. Bir oylama yapıldı, beni seçtiniz. O yüzden sükünete davet ediyorum."
10.30: Ülker Stadyumu'nda Vefa Küçük tezahüratları yapılıyor.
İLK RAUND ALİ KOÇ'UN
10.29: Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nu Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetecek.
10.28: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul toplantısını yönetmesi için Vefa Küçük'ü önerdi.
10.10: Aziz Yıldırım ve Ali Koç, birbirleri ile tokalaştı.
09.55: Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesi Ülker Stadyumu'na geldi.
09.16: Aziz Yıldırım, tam 6 yılın ardından ilk kez kongre için Ülker Stadyumu tribünlerine geldi.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.
AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.
FENERBAHÇE OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL PROGRAMI
1. GÜN (8 HAZİRAN 2024
1- Açılış,
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,
5- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemine ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,
6- Raporlar Hakkında Görüşmeler,
7- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
8- 01.01.2023 – 31.05.2023 mali dönem ve 01.06.2023 – 29.02.2024 mali dönemi faaliyetlerinden dolayı mevcut Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
9- 01.06.2024 – 31.05.2025 Bütçesi'nin okunması ve onay için Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
10- Mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçiminin Genel Kurul oylarına sunulması,
11- Türkiye Futbol Federasyonu Delegeleri ile diğer federasyonların delegelerinin seçimi ve sair konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
12- Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
13- Kulübün mülkiyetinde veya Kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi, vb. suretlerle Kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
14- Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dâhilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak Yönetim Kurulu'na görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi,
15- Kulüp üyeliğinden ihraç edilen Yakup Alıcı, Faruk Karaoğlu ve Mehmet Beyazıt Boran'ın ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususlarının ayrı ayrı Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması,
16- Sandık Kurulları Başkan ve Üyelerinin Seçimi,
17- Birinci Gün'ün Kapanışı.
2. GÜN (9 HAZİRAN 2024)
1- Seçimler,
a. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
b. Denetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
c. Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
d. Sicil Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
e. Balotaj Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
f. Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi,
2- Seçim Sonuçlarının Açıklanması,
3- İkinci Günün ve Genel Kurul'un Kapanışı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU