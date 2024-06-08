İşte Brad Friedel'in ilk transferi

Teknik Direktör sorununu Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek çözen Beşiktaş, gözünü kadroya sınıf atlatacak yıldız transferlere çevirdi. Hedefteki ilk isim dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne.
BRAD FRIEDEL GETİRECEK
MLS ekibi Toronto forması giyen 33 yaşındaki kanat forvet, Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın danışmanlık görevine getirdiği Amerikalı Brad Friedel, ülkesindeki iyi ilişkilerini bu transferi bitirmek için kullanacak.
Napoli performansıyla yıldızlaşan ve İtalya Milli Takım formasıyla 54 maçta 10 gole imza atan Insigne, bu sezon Toronto ile 10 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Görüşmelere başlayan Friedel, transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.
ÖNCELİK SATIŞTA
Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor.
Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.
BRAD FRIEDEL GETİRECEK
MLS ekibi Toronto forması giyen 33 yaşındaki kanat forvet, Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın danışmanlık görevine getirdiği Amerikalı Brad Friedel, ülkesindeki iyi ilişkilerini bu transferi bitirmek için kullanacak.
Napoli performansıyla yıldızlaşan ve İtalya Milli Takım formasıyla 54 maçta 10 gole imza atan Insigne, bu sezon Toronto ile 10 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Görüşmelere başlayan Friedel, transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.
ÖNCELİK SATIŞTA
Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor.
Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.
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