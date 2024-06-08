İşte Brad Friedel'in ilk transferi

Beşiktaş, MLS ekibi Toronto'dan ayrılmak isteyen Lorenzo Insigne için harekete geçti. ABD'li Brad Friedel, transferi bizzat yönetecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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İşte Brad Friedel'in ilk transferi
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08 Haziran 2024 13:06
Teknik Direktör sorununu Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek çözen Beşiktaş, gözünü kadroya sınıf atlatacak yıldız transferlere çevirdi. Hedefteki ilk isim dünyaca ünlü İtalyan futbolcu Lorenzo Insigne.

BRAD FRIEDEL GETİRECEK

MLS ekibi Toronto forması giyen 33 yaşındaki kanat forvet, Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın danışmanlık görevine getirdiği Amerikalı Brad Friedel, ülkesindeki iyi ilişkilerini bu transferi bitirmek için kullanacak.

Napoli performansıyla yıldızlaşan ve İtalya Milli Takım formasıyla 54 maçta 10 gole imza atan Insigne, bu sezon Toronto ile 10 maçta 3 gol ve 3 asist üretti. Görüşmelere başlayan Friedel, transferi kısa sürede bitirmeye çalışacak.

ÖNCELİK SATIŞTA

Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor.

Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.



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