Leicester'dan kaptanına yeni sözleşme

Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leicester City yıldız oyuncusu ile sözleşme uzattığını açıkladı.



1 YILLIK SÖZLEŞME



Leicester City resmi sitesinden yaptığı açıklamada Jamie Vardy'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.



Leicester City'de 13. sezonuna girecek olan Jamie Vardy, "Geçen sezon elde ettiğim rakamlara ulaşmaktan mutluyum ancak daha yapılacak çok şey var. Ben kendime bakarım. Her zaman yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu söyledim. Bacaklarım iyi hissediyor, bu yüzden bacaklarım 'işte bu, oyun bitti' diyene kadar devam ediyorum. O gün mutlaka gelecektir ama şu an değil." açıklamasını yaptı.



464 MAÇA ÇIKTI



Leicester City kariyerinde 464 resmi maça çıkan Jamie Vardy bu karşılaşmalarda 190 gol, 66 asistlik skor katkısı sağlarken 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu, 2021 yılında İngiltere Kupası, 2021-2022 yılında İngiltere Süper Kupası, 2013-2014 ve 2023-2024 yıllarında Championship şampiyonluğu kazanırken bir kez de Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçildi.





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