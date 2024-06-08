Altekma, Ulaş Dokumacı ile yeniden anlaştı

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma altyapısından yetişen Ulaş Dokumacı ile yeniden anlaştığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Altekma, Ulaş Dokumacı ile yeniden anlaştı
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08 Haziran 2024 14:23
Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma, 22 yaşındaki orta oyuncu Ulaş Dokumacı'yı kadrosunda tutma kararı aldı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada, Ulaş Dokumacı'nın kendini kısa sürede geliştirdiğini belirtti.

Genç oyuncunun takımın önemli bir parçası olduğunu kaydeden Tendik, "Özellikle geçen sezon yaptığı bloklarla rakip oyunculara adeta duvar ören Ulaş'tan Efeler Ligi'nde de beklentimiz yüksek. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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