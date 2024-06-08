Bursalı kick boksçu lise öğrencisi, uluslararası başarılarını sürdürmeyi hedefliyor

Bursa'daki bir lisede öğrenim gören Elyesa Kılıç, Türkiye'ye dereceler kazandırdığı kick boks ve wushuda uluslararası başarılarını sürdürmeyi hedefliyor.



Bursa Erkek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Elyesa Kılıç, babasının teşvikiyle dövüş sporlarına yöneldikten sonra kick boks ve wushu ile ilgilenmeye başladı.



Wushuda 2 yıllık çalışmasının ardından milli takıma seçilen Elyesa, 2023 Wushu Balkan Şampiyonası'nda finalde rakibine yenilerek ikinci oldu.



İstanbul'da geçen yıl mayıs ayında 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na bireysel katılarak üçüncü olan Elyesa, bu sene ise 15-19 Mayıs'ta yine İstanbul'daki Turkish Open WAKO Dünya Kupası'ndan birincilikle döndü. Elyesa Kılıç, 48 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı organizasyonda 51 kilo K1 branşında altın madalya kazandı.



Antrenörü Enes Gezer'le Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde ve bağlı olduğu spor merkezinde haftada 3 gün antrenman yapan Elyesa Kılıç, kick boksta genç milli takım seçmelerine hazırlanıyor.



Elyesa, seçmelerde başarılı olması halinde Macaristan'da 23 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılacak.



- "Ülkemi, kulübümü, ailemi gururlandırdığım için mutluyum"



Elyesa Kılıç, AA muhabirine, hem kick boks hem de wushuda uluslararası alanda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Gününün yarısının okulda yarısının ise antrenmanda geçtiğini belirten Elyesa, emeğinin karşılığını aldığı için mutlu olduğunu anlattı.



Her iki spor dalıyla da keyif alarak ilgilendiğini aktaran Elyesa, geçen yıldan bu yana katıldığı uluslararası organizasyonlarda dereceler kazandığını dile getirdi.



Dünya Kupası'nda geçen yıl alamadığı altın madalyayı bu sene kazanarak yarım kalan serüvenini tamamladığını ifade eden Elyesa Kılıç, şunları kaydetti:



"Her iki spor dalında daha fazla derece kazanmak için antrenmanlarımı sürdürüyorum. Ülkemi, kulübümü, ailemi gururlandırdığım için mutluyum. Bana güvenip destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hedefim kick boks milli takımına girip ülkemizi temsil etmek. Daha büyük organizasyonlara katılmak istiyorum."



Antrenör Enes Gezer de başarının sırrının disiplinli çalışmak ve sürekli antrenman yapmak olduğunu vurguladı.



Macaristan'da mücadele ederek madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gezer, "Dünya Kupası'nda kategorisinde şampiyon olarak bizi gururlandırdı. Kick boksun 3 ayağı mevcut. Son ayakta Macaristan'a, Avrupa Şampiyonası'na gidip gitmeyeceği belli olacak. Hedefimiz gitmek. İşimiz zor ama Allah'ın izniyle başaracağız. Elyesa'dan ümitliyiz." diye konuştu.





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