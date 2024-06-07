Real Madrid'de Toni Kroos bilmecesi

Toni Kroos, Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası futbolu bırakmasıyla Real Madrid akademisinde görev yapacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Toni Kroos bilmecesi
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07 Haziran 2024 18:16
Son güncelleme 07 Haziran 2024 18:24
Almanya Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadelesinin ardından futbolculuk kariyerini noktalayan Toni Kroos'un gelecek planı belli oldu.

Kicker'e konuşan; Toni Kroos'un, futbolu bırakmasının ardından Real Madrid akademisinde görev yapacağı ifade edildi ancak Kroos, bu ifadeleri yalanladı.

Kicker'de yer alan röportajda Kroosu'un, "Futbolu bıraktıktan sonra Madrid'deki genç futbolculara yönelik Real Madrid akademisinde onlara yardımcı olmaya devam edeceğim. Geleceğin en iyilerini yetiştirmek istiyorum." şeklinde konuştuğu ifade edilirken, Toni Kroos daha sonra yaptığı açıklamada, "Sözlerim çarptırılmış. Ben Real Madrid akademisine geçeceğimi söylemedim, kendi akademimi kuracağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

Kroos ayrıca futbola vedasının ardından ailesiyle daha çok vakit geçireceğini söyledi ve kardeşiyle podcastler çekip yayınlayacağını dile getirdi.

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