MasterChef ne zaman başlıyor? 2024 MasterChef kadrosu

MasterChef yayın tarihi... TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışma programı olan MasterChef Türkiye'nin yeni sezon tarihi yakından takip ediliyor. Ünlü şeflerin sunumu ve yorumları ile gündeme gelen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor. İşte "MasterChef 2024 ne zaman başlayacak, jüriler ve kadrodaki isimler belli oldu mu?" sorularının cevapları...

MasterChef yeni sezon fragmanı yayınlandı fakat yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Survivor final tarihi henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz yıl 13 Haziran günü Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşti. Yine aynı tarihlerde final gecesinin düzenlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon güçlü yarışmacılarla bir All Star sezonu gerçekleşmişti. Heyecan dozunun yükseldiği final bölümünün sonunda kazanan isim Esra olmuştu.