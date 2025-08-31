30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Rıdvan Dilmen'den Eray Yazgan'a Kerem Aktürkoğlu tepkisi!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın Kerem Aktürkoğlu konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

calendar 31 Ağustos 2025 01:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rıdvan Dilmen'den Eray Yazgan'a Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
Paylaş:



Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın sözleri hakkında açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Eray Yazgan'ın "Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız." sözleri üzerine konuştu.

Sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, "Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir." dedi.


Açıklamalarına devam eden Rıdvan Dilmen "Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray, Monaco'yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe'yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz. Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
