Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ağustos 2025

30 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Ağustos maç takvimi 30 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI
Süper Lig
19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)
19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)
21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)
21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)
1. Lig
19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)
21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)
21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Chelsea - Fulham
17:00 Sunderland - Brentford
17:00 Tottenham - Bournemouth
17:00 Manchester United - Burnley
17:00 Wolverhampton - Everton
19:30 Leeds United - Newcastle United
İspanya - LaLiga
18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid
20:00 Real Oviedo - Real Sociedad
20:30 Girona - Sevilla
22:30 Real Madrid - Mallorca
İtalya - Serie A
19:30 Bologna - Como
19:30 Parma - Atalanta
21:45 Pisa - Roma
21:45 Napoli - Cagliari
Fransa - Ligue 1
18:00 Lorient - Lille
20:00 Nantes - Auxerre
22:05 Toulouse - PSG
Almanya - Bundesliga
16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen
16:30 RB Leipzig - Heidenheim
16:30 Stuttgart - Mönchengladbach
16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt
19:30 Augsburg - Bayern Münih
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:55 Al Fateh - Al Fayha
21:00 Al-Qadsiah - Al Najma
21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah