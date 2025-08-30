Haber Tarihi: 30 Ağustos 2025 15:38 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 15:38

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ağustos 2025

Bugün (30 Ağustos) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 30 Ağustos maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ağustos 2025
Abone Ol
30 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Ağustos maç takvimi

30 AĞUSTOS GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)

19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)

21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

1. Lig

19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)

19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)

21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)

21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)

İngiltere - Premier Lig


14:30 Chelsea - Fulham
17:00 Sunderland - Brentford

17:00 Tottenham - Bournemouth

17:00 Manchester United - Burnley

17:00 Wolverhampton - Everton

19:30 Leeds United - Newcastle United

İspanya - LaLiga

18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid

20:00 Real Oviedo - Real Sociedad

20:30 Girona - Sevilla

22:30 Real Madrid - Mallorca

İtalya - Serie A

19:30 Bologna - Como

19:30 Parma - Atalanta

21:45 Pisa - Roma

21:45 Napoli - Cagliari

Fransa - Ligue 1

18:00 Lorient - Lille

20:00 Nantes - Auxerre

22:05 Toulouse - PSG

Almanya - Bundesliga

16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

16:30 RB Leipzig - Heidenheim

16:30 Stuttgart - Mönchengladbach

16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

19:30 Augsburg - Bayern Münih

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:55 Al Fateh - Al Fayha

21:00 Al-Qadsiah - Al Najma

21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Yusuf Akçiçek, Al Hilal yolcusu! Fenerbahçe Yusuf Akçiçek, Al Hilal yolcusu!
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ağustos 2025 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ağustos 2025
Keny Arroyo, yine kadroda yok! Beşiktaş Keny Arroyo, yine kadroda yok!
Beşiktaş, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı Beşiktaş Beşiktaş, Alanyaspor maçının kamp kadrosunu açıkladı
Muhammed Salah'tan flaş Arsenal itirafı! Arsenal Muhammed Salah'tan flaş Arsenal itirafı!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması Beşiktaş Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın antrenmanlara çıktı Beşiktaş Beşiktaş'ta Sergen Yalçın antrenmanlara çıktı
Batista Mendy, Sevilla yolcusu! Trabzonspor Batista Mendy, Sevilla yolcusu!
Rizespor'dan sürpriz hamle: Ikone Rizespor Rizespor'dan sürpriz hamle: Ikone
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Sergen Yalçın 2 bileti kesti
2
Galatasaray'da Jelert, Southampton yolcusu
3
Galatasaray'dan sürpriz Donnarumma hamlesi!
4
Ali Koç'tan Mourinho'ya rest: "Hala şikayet ediyorsun"
5
Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu hamlesi!
6
Beşiktaş anlaştı: Vaclav Cerny!
7
Bayern Münih'ten Jackson için anlaşma!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.