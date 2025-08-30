Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 30 Ağustos 2025

30 Ağustos Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 30 Ağustos Cumartesi günün maçları listesi...30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 30 Ağustos maç takvimiSüper Lig19:00 Kocaelispor - Kayserispor (beIN Sports 1)19:00 Kasımpaşa - Gaziantep FK (beIN Sports 2)21:30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)21:30 Galatasaray - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)1. Lig19:00 Sakaryaspor - Boluspor (TRT Spor)19:00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor (TRT Tabii Spor 6)21:30 Manisa FK - Iğdır FK (TRT Spor)21:30 Hatayspor - İstanbulspor (TRT Tabii Spor 6)İngiltere - Premier Lig14:30 Chelsea - Fulham17:00 Sunderland - Brentford17:00 Tottenham - Bournemouth17:00 Manchester United - Burnley17:00 Wolverhampton - Everton19:30 Leeds United - Newcastle Unitedİspanya - LaLiga18:00 Deportivo Alaves - Atletico Madrid20:00 Real Oviedo - Real Sociedad20:30 Girona - Sevilla22:30 Real Madrid - Mallorcaİtalya - Serie A19:30 Bologna - Como19:30 Parma - Atalanta21:45 Pisa - Roma21:45 Napoli - CagliariFransa - Ligue 118:00 Lorient - Lille20:00 Nantes - Auxerre22:05 Toulouse - PSGAlmanya - Bundesliga16:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen16:30 RB Leipzig - Heidenheim16:30 Stuttgart - Mönchengladbach16:30 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt19:30 Augsburg - Bayern MünihSuudi Arabistan - Pro Lig18:55 Al Fateh - Al Fayha21:00 Al-Qadsiah - Al Najma21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad-Jeddah