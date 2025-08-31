30 Ağustos
Kasımpaşa-Gaziantep FK
2-3
30 Ağustos
Kocaelispor-Kayserispor
1-1
30 Ağustos
Antalyaspor-Karagümrük
1-2
30 Ağustos
Galatasaray-Rizespor
3-1
30 Ağustos
Sakaryaspor-Boluspor
1-4
30 Ağustos
Ümraniye-Esenler Erokspor
0-2
30 Ağustos
Hatayspor-İstanbulspor
1-1
30 Ağustos
Manisa FK-Iğdır FK
1-1
30 Ağustos
RB Leipzig-FC Heidenheim
2-0
30 Ağustos
Werder Bremen-Leverkusen
3-3
30 Ağustos
VfB Stuttgart-Mönchengladbach
1-0
30 Ağustos
Hoffenheim-E. Frankfurt
1-3
30 Ağustos
Augsburg-Bayern Munih
2-3
30 Ağustos
Chelsea-Fulham
2-0
30 Ağustos
M. United-Burnley
3-2
30 Ağustos
Sunderland-Brentford
2-1
30 Ağustos
Tottenham-Bournemouth
0-1
30 Ağustos
Wolves-Everton
2-3
30 Ağustos
Leeds United-Newcastle
0-0
30 Ağustos
Alaves-Atletico Madrid
1-1
30 Ağustos
Real Oviedo-Real Sociedad
1-0
30 Ağustos
Girona-Sevilla
0-2
30 Ağustos
Real Madrid-Mallorca
2-1
30 Ağustos
Bologna-Como
1-0
30 Ağustos
Parma -Atalanta
1-1
30 Ağustos
SSC Napoli-Cagliari
1-0
30 Ağustos
Pisa-Roma
0-1
30 Ağustos
Lorient-Lille
1-7
30 Ağustos
Nantes-Auxerre
1-0
30 Ağustos
Toulouse-PSG
3-6
30 Ağustos
FC Volendam-Ajax
1-1
30 Ağustos
SC Heerenveen-Go Ahead Eagles
2-2
30 Ağustos
PSV Eindhoven-Telstar
0-2
30 Ağustos
Excelsior-FC Twente
1-0

Çağdaş Çavuş: "Galibiyet bekliyorduk"

Iğdır FK teknik direktörü Çağdaş Çavuş, Manisa FK maçının ardından konuştu.

calendar 31 Ağustos 2025 01:24
Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, müsabakaya iyi başladıklarını belirterek, özellikle ilk 20 dakikayı baskılı oynadıklarını ancak sonraki bölümde orta alanda bazı eşleşme yanlışları yaptıklarını ve ilk yarının sonunda beklemedikleri bir gol yediklerini aktardı.

İkinci yarıya da iyi başladıklarını belirten Çavuş, buldukları golle oyuna ortak olduklarını, hatta maçı kazanabilecek fırsatları yakaladıklarını ifade etti.

Çavuş, milli maç arasına galibiyetle girmeyi umduklarını dile getirerek, "Galibiyet beklediğimiz bir maçtı. Buradan bir puanla dönmüş durumda kaldık. Tabii ki şimdi bir milli ara var. Ondan sonra hazırlanacağız. İçeride oynayacağımız Serik maçındaki galibiyetimizle tekrar ayağa kalkıp devam edip, bundan sonraki süreci de çok güzel bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.


Hakemlerin maçın sonucuna etkisinin olduğunu savunan Çavuş, şunları kaydetti:

"Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamıştım ama bu maçta iki tane attığımız golde herhangi bir faulün olmayışı ve bunların tamamen verilmeyişi gerçekten çok büyük bir fiyasko. Ve aslında burada şu var, gerçekten hakem arkadaşımız 2. Lig'den gelmiş bir hakem arkadaşımız. Bence hem hakemin hem de maçın VAR hakeminin bu maçı tekrar izlemelerini istiyorum ve yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmeleri gerekiyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
