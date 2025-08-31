Çağdaş Çavuş: 'Galibiyet bekliyorduk'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, müsabakaya iyi başladıklarını belirterek, özellikle ilk 20 dakikayı baskılı oynadıklarını ancak sonraki bölümde orta alanda bazı eşleşme yanlışları yaptıklarını ve ilk yarının sonunda beklemedikleri bir gol yediklerini aktardı.
İkinci yarıya da iyi başladıklarını belirten Çavuş, buldukları golle oyuna ortak olduklarını, hatta maçı kazanabilecek fırsatları yakaladıklarını ifade etti.
Çavuş, milli maç arasına galibiyetle girmeyi umduklarını dile getirerek, "Galibiyet beklediğimiz bir maçtı. Buradan bir puanla dönmüş durumda kaldık. Tabii ki şimdi bir milli ara var. Ondan sonra hazırlanacağız. İçeride oynayacağımız Serik maçındaki galibiyetimizle tekrar ayağa kalkıp devam edip, bundan sonraki süreci de çok güzel bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Hakemlerin maçın sonucuna etkisinin olduğunu savunan Çavuş, şunları kaydetti:
"Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamıştım ama bu maçta iki tane attığımız golde herhangi bir faulün olmayışı ve bunların tamamen verilmeyişi gerçekten çok büyük bir fiyasko. Ve aslında burada şu var, gerçekten hakem arkadaşımız 2. Lig'den gelmiş bir hakem arkadaşımız. Bence hem hakemin hem de maçın VAR hakeminin bu maçı tekrar izlemelerini istiyorum ve yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmeleri gerekiyor."
İkinci yarıya da iyi başladıklarını belirten Çavuş, buldukları golle oyuna ortak olduklarını, hatta maçı kazanabilecek fırsatları yakaladıklarını ifade etti.
Çavuş, milli maç arasına galibiyetle girmeyi umduklarını dile getirerek, "Galibiyet beklediğimiz bir maçtı. Buradan bir puanla dönmüş durumda kaldık. Tabii ki şimdi bir milli ara var. Ondan sonra hazırlanacağız. İçeride oynayacağımız Serik maçındaki galibiyetimizle tekrar ayağa kalkıp devam edip, bundan sonraki süreci de çok güzel bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Hakemlerin maçın sonucuna etkisinin olduğunu savunan Çavuş, şunları kaydetti:
"Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamıştım ama bu maçta iki tane attığımız golde herhangi bir faulün olmayışı ve bunların tamamen verilmeyişi gerçekten çok büyük bir fiyasko. Ve aslında burada şu var, gerçekten hakem arkadaşımız 2. Lig'den gelmiş bir hakem arkadaşımız. Bence hem hakemin hem de maçın VAR hakeminin bu maçı tekrar izlemelerini istiyorum ve yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmeleri gerekiyor."